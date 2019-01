Potsdam

Die Diskussionsreihe „ Scobel fragt“ mit Gert Scobel, der Politwissenschaftlerin Gesine Schwan und dem Schriftsteller Ingo Schulze am Dienstagabend im Potsdamer Hans-Otto-Theater im Schnell-Check.

Worum ging es?

Um die Frage: Kann ich gut leben im Falschen? Diese Frage ist variiert vom Satz des Philosophen Theodor W. Adorno, der gesagt hat: „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.“

Wie lautete die zentrale Erkenntnis des Abends?

Man einigte sich auf „Es ist nicht einfach...“ Ist es schon Frevel, fragte Ingo Schulze, „wenn ich eine Hose und Jacke trage, die in Bangladesh unter menschenunwürdigen Bedingungen gefertigt wurde, und ich mich nicht ausdrücklich gegen diese Bedingungen auflehne – und sie mit dem Kauf der Kleidung womöglich unterstütze?“

Gab es einen Satz des Abends?

Er stammte nicht von den Diskussionsteilnehmern, sondern vom Philosophen Immanuel Kant, den Gesine Schwan zitierte: „Man kann nur tun, was man kann.“ Schwan hat ihn variiert: „Manchmal muss ich tun, was ich muss.“ Sie sagte, „wir können nicht einfach unsere eigene Verantwortung abstreifen, wir müssen die Lieferketten unserer Kleidung offenlegen – und uns fragen: Tue ich etwas gegen die schlechten Bedingungen der Fertigung, so gut ich kann? Wie gut ich es kann, das weiß aber am Ende kein Mensch, auch ich selbst nicht.“

Was war der lustigste Moment der Diskussion?

Gesine Schwan sagte, sie komme aus einer pazifistischen Familie, man habe sie immer gewarnt: „Heirate nie einen Gedienten!“, nimm keinen Mann, der in der Armee gewesen ist. Der Dresdner Ingo Schulze zuckte kurz die Schultern und warf trocken ein: „Oh, dann komme ich für Sie nicht mehr in Frage.“

Von Lars Grote