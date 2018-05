Potsdam/Schiffbauergasse

Petra Kicherer wird zum Jahreswechsel Geschäftsführende Direktorin am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Das haben Kulturdezernentin Noosha Aubel (parteilos) und die designierte Intendantin Bettina Jahnke am Donnerstag bekannt gegeben.

Die Kulturmanagerin und Diplomverwaltungswirtin übernimmt das Amt von Volkmar Raback, der das Hans-Otto-Theater zum Jahreswechsel 2018/19 nach mehr als 20 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Petra Kicherer, geboren 1963 in Nürtingen, ist seit 2011 Leiterin der Verwaltung am Kunstmuseum Stuttgatrtund war zuvor als kaufmännische Direktorin am Nationaltheater Mannheim. Die Besetzung der Stelle erfolgte nach einer öffentlichen Ausschreibung und unter Einbeziehung einer Findungskommission unter dem Vorsitz der Kulturbeigeordneten.

Die Kommission votierte nach Mitteilung der Stadt einstimmig für die Kandidatin aus Stuttgart.

Noosha Aubel dankte Volkmar Raback für seine langjährige Tätigkeit als Kaufmännischer Geschäftsführer. Noosha Aubel, als Kulturdezernentin auch Vorsitzende des Theaterkuratoriums, sagte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Petra Kircherer: „Ich freue mich, dass wir mit Petra Kicherer eine überaus qualifizierte Persönlichkeit mit langjährigen Erfahrungen in Kulturbetrieben und öffentlichen Verwaltungen gewinnen konnten.“

Sie sei „überzeugt, dass die neue weibliche Doppelspitze aus Intendantin und Geschäftsführender Direktorin wichtige neue Impulse für das HOT setzen wird und dass Potsdam mit Petra Kicherer eine versierte Kulturmanagerin gewinnt, die das Haus auch in Zukunft wirtschaftlich optimal aufstellen wird“, so die Beigeordnete.

Der Wechsel der Geschäftsführung im HOT fällt zusammen mit einer Reihe weiterer wichtiger Personalien in Potsdamer Kultureinrichtungen. Die künftige HOT-Intendantin Bettina Jahnke präsentierte in der vergangenen Woche das Programm ihrer ersten Spielzeit in Potsdam.

Andrea Palent, die langjährige Chefin des Nikolaisaals, stellte am Mittwoch ihren Nachfolger Michael Dühn vor, der das Konzerthaus ab September gemeinsam mit Heike Bohmann führen wird.

Der langjährige Direktor der Schlösserstiftung Hartmut Dorgerloh tritt am Freitag sein Amt als Generalintendant des Berliner Humboldt-Forums an. Die Ausschreibung für seine Nachfolge in Potsdam ist veröffentlicht.

Und zum 1. Juli bekommt auch das Waschhaus als größtes freies Kulturzentrum im Land mit Matthias Paselk einen neuen Geschäftsführer.

Von Volker Oelschläger