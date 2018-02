Geschäfte mit Flüchtlingen in Potsdam

Der Schriftsteller Ronald Granz will Flüchtlinge in seinem Keller in einem Potsdamer Landhaus in guter Lage unterbringen und klagt über Schikanen des Bauamts und Probleme mit Nachbarn, die keine Flüchtlinge in ihrer Nähe wollten. Doch ein früherer Mieter sagt, die Hilfsbereitschaft von Granz sei vorgetäuscht, damit der Keller offiziell Wohnung werden kann.