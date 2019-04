Potdam

Dieses Mal war es keine dicke Ratte, die in einem Gullydeckel feststeckte. Aber auch in Potsdam gab es jetzt eine tierische Rettungsaktion auf der Freundschaftsinsel: Mit einer selbst gebauten Seilschlinge musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag einen Waschbären befreien, der im Wasserschacht feststeckte. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert und auf die Notlage des Tieres aufmerksam gemacht.

„Der Einsatz dauerte 20 Minuten“, sagt Schichtleiter Christian Franke auf MAZ-Nachfrage, „dann hatten die Kameraden den Waschbären aus dem Schacht gezogen und frei gelassen.“ Wie lange das Tier schon versucht hat, aus dem Schacht zu entkommen, kann Franke nicht sagen. Doch kaum befreit, rettete sich der Waschbär auf einen Baum.

Die Feuerwehr Potsdam wird regelmäßig gerufen, um ein Tier aus einer Notlage zu befreien. „Ein Reh, das im Gartenzaun feststeckt, kommt durchaus häufiger mal vor“, sagt Franke. „Und auch Tierbesitzer rufen regelmäßig an und bitten um Hilfe, wenn zum Beispiel die Katze auf dem Baum festsitzt.“

Anders als bei einem Wildtiereinsatz müsse dann allerdings der Besitzer für den Einsatz aufkommen, sagt Franke. Und das kann teuer werden. Laut Feuerwehrkostensatzung der Stadt Potsdam kostet allein der Drehleiter-Einsatz 185,20 Euro, dazu kommen die Kosten für Arbeitszeit, An- und Abfahrt. Und die Rettungsaktion des Waschbären? „Zahlt die Allgemeinheit“, sagt Franke.

Von Anna Sprockhoff