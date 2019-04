Vor 20 Jahren begann der Abriss des Ernst-Thälmann-Stadions, das Ende der vierziger Jahre auf dem Gelände des Lustgartens errichtet worden war. Die Potsdamer Kickers hatten in der Arena ihre sportliche Heimat gefunden: Zeitzeuge Stephan Ranz erinnert sich an die letzten Monate und an eine skurrile Begebenheit mit einer internationalen Delegation.