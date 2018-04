Potsdam/ Rastede

Die Lenin-Statue, die jahrelang vor dem „Haus der Offiziere“ an der Hegelallee in Potsdam stand, ist verschwunden. Wie die Nordwest-Zeitung berichtet, wurde die schwere Statue Ende März von einem Privatgrundstück in Rastede entwendet. „Da die Statue ein enormes Gewicht hat, müssen die unbekannten Diebe mit schwerem Gerät angerückt sein und Kenntnisse vom Standort gehabt haben“, zitiert die Zeitung Grundstückseigentümer Dirk Onnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – vor allem der Abtransport der Statue gibt Rätsel auf

Geplant war, dass die Statue im kommenden Jahr für eine Ausstellung nach Potsdam kommt.

Lenin vor dem „Haus der Offiziere“

Die zwei Meter hohe Bronzestatue vor dem mittlerweile abgerissenen Haus der sowjetischen Offiziere wurde am 21. April 1961 zum Vorabend des 91. Geburtstages von Lenin enthüllt. 1987 kam sie als „Gedenkstätte zu Ehren des 100. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin” auf die Denkmalliste. Das Grundstück auf die

Im Herbst 2004 verschwand Lenin plötzlich aus Potsdam. Die letzte bronzene Lenin-Skulptur der Landeshauptstadt war quasi über Nacht von ihrem roten Marmorsockel verschwunden. Schließlich stellte sich heraus, dass Onnen, der neue Grundstücks-Eigentümer, die Statue wegen der Bauarbeiten auf dem Gelände an der Hegelallee gesichert habe und sie zunächst in ein Depot und später in seinen Privatgarten etwas nördlich von Oldenburg gebracht hatte.

Umstrittenes Denkmal

Das war vor rund 14 Jahren. Immer wieder kochte seitdem das „Lenin-Thema“ hoch, aber eine dauerhafte Rückkehr der Statue war nicht in Sicht. Noch im Mai 2017 lehnten die Stadtverordneten einen Antrag der Anderen ab, nach dem die Statue „unverzüglich“ wieder in der Hegelallee oder einem anderen öffentlich Ort aufgestellt werden sollte. Immerhin: Die Lenin-Statue behielt ihren Denkmalschutz. Der Kulturausschuss hatte im Herbst 2017 einen Antrag von CDU/ANW abgelehnt, nach dem sich Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) bei der Landesregierung dafür einsetzen sollte, die Statue von der Denkmalliste des Landes zu streichen.

Derweil hatte der Eigentümer der Statue sich bereit erklärt, sie der Stadt für eine museale Nutzung zu überlassen. Demnach sollte die Lenin-Statue in einer 2019 geplanten Sonderausstellung des Potsdam-Museums zum 25. Jahrestag der letzten in Potsdam stationierten Truppen der früheren Sowjetarmee gezeigt werden soll. Ob es jetzt noch dazu kommt, ist ungewiss.

Übrigens: Onnen bereute 2006, dass er den Lenin damals buchstäblich über Nacht abtransportieren ließ. Dabei hatte er lediglich Baufreiheit für das inzwischen zum Therapiezentrum umgebaute Werner-Alfred-Bad benötigt. Dennoch habe es böses Blut gegeben. „Der Wessi hat den Lenin weggebracht”, habe man ihm vorgeworfen, so Onnen. Dabei wollte er ihn nur schützen.

Von MAZonline