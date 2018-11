Potsdam

Das Naturkundemuseum und das Potsdam Museum stellen ihrer Literaturbestände ins Internet. Damit wollen die Einrichtungen ihre Bibliotheken einem breiteren Publikum nutzbar machen. „Die digitale Erschließung der beiden Bibliotheken stellt für den Kultur- und Wissenschaftsstandort Potsdam eine wertvolle Bereicherung mit wissenschaftlicher Spezialliteratur dar“, sagt Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos).

Digitale Offensive von zwei städtischen Museen

Die digitale Offensive der beiden Museum gehört zum Projekt „Städtische Kunst-, Geschichts- und Naturkundebibliotheken der Landeshauptstadt Potsdam gehen online“, das vom Brandenburger Wissenschaftsministerium seit dem vorigen Jahr gefördert wird. Im Naturkundemuseum können die Literaturbestände ab sofort nach Anmeldung vor Ort genutzt werden, im Potsdam Museum ab dem Frühjahr 2019.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der gesamte Zeitschriftenbestand des Naturkundemuseums mit derzeit 1263 Zeitschriftentiteln sowie 3922 Buchtitel gemeldet. Im zweiten Förderzeitraum werden derzeit die Bibliotheksbestände des Potsdam Museums erfasst. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden dort bereits 1400 Buchtitel erfasst. Bis Ende 2018 werden es mehr als 2000 Bücher und Zeitschriftentitel sein.

Beitritt zum Kooperativen Bibliotheksverbund

Die Bestände werden künftig über den Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg online erreichbar sein. Er ist der Zusammenschluss aller Hochschulbibliotheken, aller öffentlichen Bibliotheken und zahlreicher Forschungs-, Behörden- und Spezialbibliotheken in beiden Bundesländern. In Potsdam gehören bereits die Stadt- und Landesbibliothek, die Universitätsbibliothek, die Fachhochschul-Bibliothek, die Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein und die Bibliothek der Fimuniversität dem Verbund an. Die Literatur der Einrichtungen ist deutschlandweit in allen großen Bibliothekplattformen recherchierbar und kann meist per Fernleihe bestellt werden.

Museen mit 100-jähriger Geschichte

Das Naturkundemuseum Potsdam und das Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte, blicken auf eine gemeinsame über 100-jährige Geschichte zurück und tragen seit Jahrzehnten zur vielfältigen Museumslandschaft und zum kulturellen Angebot der Landeshauptstadt Potsdam bei. Dass beide Museen neben ihren Ausstellungen und Sammlungen auch Fachbibliotheken beherbergen, ist vielen nicht bekannt. Die beiden Museen in Potsdams Mitte besitzen einzigartige Schriften zur Kunst, Kultur, Geschichte Potsdams, Naturwissenschaften, Umwelt und zur regionalen Geschichte der naturwissenschaftlichen Forschung in Brandenburg. Oft sind sie für Forschungsarbeiten oder für die Umsetzung von Veranstaltungs- und Ausstellungsvorhaben unersetzlich.

