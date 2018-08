Potsdam

SPD-Oberbürgermeisterkandidat Mike Schubert will im Falle seiner Wahl ein neues Superdezernat unter der Leitung von Noosha Aubel (parteilos) formieren. In seinem Wahlprogramm „Entschieden für Potsdam“ hat Schubert angekündigt, die Fachbereiche Schule und Jugendhilfe in einem Geschäftsbereich zusammenzufassen, „damit die Abstimmung enger erfolgen“ könne. Auf MAZ-Anfrage teilte der Politiker mit, dass die Jugendhilfe aus dem aktuell von ihm geführten Geschäftsbereich 3 für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung in den Geschäftsbereich 2 wechseln soll, der dann für Bildung, Jugend, Kultur und Sport zuständig wäre.

Wesentliches und konfliktbelastetes Arbeitsfeld des unter dem Stichwort Jugendhilfe zusammengefassten Fachbereichs für Kinder, Jugend und Familie sind die mehr als 100 Kindertagesstätten. Zu den Problemen zählt neben der Kita-Platzversorgung und dem Streit um Kitagebühren die Abstimmung der Kita- und der Schulplanung. Im Juni 2017 präsentierte Schubert einen Zeitplan, nach dem 2019 erstmals eine „integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung“ mit Gültigkeit für die Jahre 2019 bis 2025 vorgelegt werden soll. Nach der von Schubert angekündigten Neuordnung der Dezernate wäre Aubel als Beigeordnete für Jugend und Bildung dann allein für dieses Mammutprojekt zuständig.

Mit Jugend als zusätzlichem Aufgabenfeld wäre Aubel bestens vertraut: Vor ihrem Wechsel nach Potsdam im August 2017 war sie Amtsleiterin für Jugend, Bildung und Sport in Hilden (Nordrhein-Westfalen). Mit dem Fachbereich für Kinder, Jugend und Familie bekäme Aubels Geschäftsbereich auch finanziell eine größere Relevanz. Mit Aufwendungen von mehr als 150 Millionen Euro wird in diesem Fachbereich mehr als ein Fünftel des gut 700 Millionen Euro starken Jahresbudgets der Landeshauptstadt verwaltet.

Zur Zukunft der übrigen Fachbereiche des Sozialdezernats wollte Schubert sich auf Nachfrage zunächst nicht weiter äußern. Er verwies dabei auf sein „Zukunftsprogramm“, in dem es keine weiteren Festlegungen gebe: „Grundsätzlich will ich die Verwaltungsstruktur bis zur Kommunalwahl überprüfen lassen“, sagte er: „Aber Jugend und Schule sollen zügig zusammen geführt werden.“ Zu den offenen Baustellen für einen möglichen Nachfolger Schuberts zählt die personell ausgezehrte Feuerwehr. Jüngste Meldung war die tagweise Schließung der erst kürzlich neu eröffneten Babelsberger Feuerwache wegen Personalmangels.

Auch auf die Frage zur Zukunft des Kultur-Fachbereichs in Aubels Dezernat verwies Schubert auf die geplante Überführung der Vewaltungsstruktur. Eine vor Jahren schon einmal diskutierte Option wäre die Herauslösung aus der Verwaltung über eine Teilprivatisierung etwa in einer städtischen Kultur GmbH. Aubels Dezernat hätte nach Aufgabenfeldern dann denselben Zuschnitt wie das Landesministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Erste Signale zur Schwächung des Kultur-Fachbereichs finden sich allerdings in Schuberts Wahlprogramm. Demnach sollen Einrichtungen wie das Potsdam-Museum, die Schiffbauergasse mit dem Hans-Otto-Theater, der Nikolaisaal und die Musikfestspiele künftig durch die Potsdam Marketing- und Servicegesellschaft (PMSG) beworben und vermarktet werden.

Das Marketing der Schiffbauergasse läuft aktuell unter Regie des Kultur-Fachbereichs, die übrigen Einrichtungen sind in eigener Sache aktiv. Die eigentlich als Betreibergesellschaft der Biosphäre gegründete PMSG, eine Tochter der städtischen Pro Potsdam-Bauholding, ist bereits für das Stadt- und Tourismusmarketing Potsdams zuständig.

Von Volker Oelschläger