Potsdam/ Magdeburg

Eine Schulklasse aus Potsdam war am vergangen Samstag in Magdeburg unterwegs. Am Nachmittag fanden zwei Schülerinnen an ihrem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Rucksack – voll mit Bargeld. Genau 2404,70 Euro befanden sich darin. Sie informierten ihre Lehrerin, die wiederum rief die Polizei an.

Die Beamten nahmen sich des Ruckssacks an und schaute nun genau nach. Neben dem Bargeld fanden sie auch einige persönlichen Gegenstände und eine Plastikdose mit einer geringen Menge Marihuana.

Flugs fertigten die Bundespolizisten eine „Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz“ an und übergaben dann das Cor­pus Delic­ti der zuständigen Landespolizei übergeben.

Dort kann sich der rechtmäßige Besitzer nun gerne melden.

Von MAZonline