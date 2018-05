Teltower Vorstadt

Einmal erwischt zu werden, war einem 32-jährigen Potsdamer nicht Warnung genug. Die Polizei hielt den Audi-Fahrer am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in der Heinrich-Mann-Allee an: Röhrchen pusten: 0,6 Promille. Wegen ähnlicher Vergehen hatte er keine Fahrerlaubnis mehr.

Man verbot ihm die Weiterfahrt, stellte ihn aber in der Folgenacht mit 1,95 Promille. Er hatte eine Auffahrt zur Schnellstraße nicht geschafft und steckte in der Böschung fest. Jetzt wurde das Tatfahrzeug eingezogen.

Von MAZonline