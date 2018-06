Potsdam/ Berlin

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der S-Bahn zwischen Schlachtensee und Mexikoplatz. Ein 43-jähriger Potsdamer beobachtet, dass ein junger Mann offensichtlich in die S-Bahn urinieren wollte, wie die Bundespolizei gegenüber MAZonline bestätigte. Er sprach den Mann daraufhin an. Dieser stoppte sein Tun, schlug aber nun zusammen mit seinem 19-jährigen Begleiter auf den Kopf des 43-Jährigen ein.

Am Bahnhof Mexikoplatz drängten unbeteiligte Reisende die beiden Angreifer aus der S-Bahn. Die jungen Männer zeigten daraufhin den Hitlergruß und sprangen in die nächste S-Bahn in Richtung Schlachtensee.

Dort wurden sie schließlich von Beamten der Bundespolizei in einem Supermarkt in der Nähe des S-Bahnhofs entdeckt und festgenommen.

Wie sich herausstellte, hatten die alkoholisierten Angreifer bereits am frühen Morgen Alkohol aus einem Tabakwarengeschäft am Potsdamer Hauptbahnhof gestohlen. Eine Atemalkoholmessung ergab Werte von 1,32 Promille beim 17-Jährigen und 2,2 Promille bei dem 19-jährigen Mann.

Die Bundespolizei leitete gegen die Zehlendorfer „Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein“, wie die Bundespolizei am Dienstagmittag mitteilte.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte das Schläger-Duo am Dienstagmittag die Dienststelle wieder verlassen.

Von MAZonline