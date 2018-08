Potsdam

Ein Jahr ist schnell vorbei – gerade, wenn es voll unvergesslicher, einmaliger Erlebnisse steckt. So ein rasantes Jahr lässt Sigrid Meesmann heute im Museumshaus „Im Güldenen Arm“ Revue passieren. Seit dem späten Donnerstagabend hat die inzwischen 20-jährige Potsdamerin wieder märkischen Sand unter den Füßen – die vergangenen elfeinhalb Monate hat sie im fernen Osten verbracht.

Nach dem Abitur an der Voltaire-Gesamtschule war Sigrid Meesmann von den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (IJGD) für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Japan ausgewählt worden. Am 11. September 2017 brach sie nach Hiroshima auf. Dort hat sie in einer WG gelebt und allein, hat in einer Kita gearbeitet und sich weiter im Japanischen und im Manga-Zeichnen geübt. Von dort aus hat sie auch Reisen durchs Land und nach Südkorea unternommen.

Kaum in der Heimat gelandet, möchte Sigrid Meesmann ihre Erfahrungen und ganz persönlichen Eindrücke nun mit Interessierten teilen. Für Sonnabend, den 25. August, laden sie und ihre Familie für 17 Uhr ins Museumshaus „Im Güldenen Arm“, Hermann-Elflein-Straße 3, ein. Dann berichte Sigrid über ihr FSJ, zeigt einen Film und viele Bilder. Der Eintritt ist frei, ein Kuchen- und Sushi-Imbiss vorbereitet. Eine Anmeldung unter 0172/661 15 63 oder ute.meesmann@gmx.de ist erbeten, wer spontan vorbeischauen möchte willkommen.

Von Nadine Fabian