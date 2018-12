Teltower Vorstadt

Eine 41-jährige Potsdamerin fuhr am Donnerstagnachmittag mit ihrem VW Caddy aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Innenstadt. Hier stand gerade ein Linienbus, der aber keine Fahrgäste an Bord hatte. Die Frau fuhr frontal in den Bus und wurde – wie ihre beiden Kinder im Fond des Fahrzeugs – verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr musste die Fahrzeuge trennen und die Fahrbahn reinigen.

Von MAZonline