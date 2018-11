Babelsberg

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) wird ihre Strom-, Gas- und Wärmepreise zum 1.Januar kommenden Jahres anheben. Der scheidende Geschäftführer Ulf Altmann begründete das am Dienstag mit extrem gestiegenen Preisen an den Börsen und im Handel mit den so genannten Kohlendioxid-Zertifikaten für Energieerzeuger.

Die Grundpreise bleiben stabil, aber die Verbrauchspreise steigen. Ein Durchschnittshaushalt mit rund 2400 Kilowattstunden Bedarf zahlt monatlich 1,72 Euro oder 2,7 Prozent mehr.

Eine Mietwohnungspartei mit Jahresverbräuche um die 10000 Kilowattstunden Gas muss pro Monat 6,42 Euro oder 11,4 Prozent mehr aufbringen. Bei Einfamilienhäusern mit einem Durchschnittsbedarf von 25000 Kilowattstunden im Jahr legt pro Monat 16,04 Euro mehr auf den Tisch, das entspricht einer Steigerung von 12,8 Prozent.

Die Abnehmer von Fernwärme, die im Schnitt 18000 Kilowattstunden pro Jahr abnehmen, müssen zahlen 9,62 Euro mehr im Monat, das ist ein Plus von sieben Prozent. Mieter der Potsdamer Wohnungsgesellschaften des Arbeitskreises „Stadtspuren“ sind wegen langfristiger Verträge bis Ende 2019 oder sogar darüber hinaus nicht betroffen von den höheren Wärmekosten.

Von Rainer Schüler