Potsdam

Das Finanzamt Potsdam braucht in Brandenburg durchschnittlich am längsten um eine Steuererklärung zu bearbeiten. Das hat eine Erhebung des Online-Dienstes Lohnsteuer-kompakt.de ergeben. Demnach brauchen die Beamten in der Landeshauptstadt 66 Tage für eine Erklärung. Sie sind damit rund drei Wochen langsamer als der landesweite Spitzenreiter Eberswalde. Die Kollegen dort brauchen nur 45 Tage.

Brandenburg leicht über dem Bundesdurchschnitt

Der Durchschnitt in ganz Brandenburg liegt bei 55,2 Tagen – und damit leicht unter dem Bundesmittelwert von 55,4. Im deutschlandweiten Vergleich der Bundesländer bedeutet das Platz neun. Allerdings waren die Brandenburger Beamten schon einmal schneller. Im vergangenen Jahr brauchten sie fünf Tage weniger und waren damit in Deutschland am fünftschnellsten.

Schnellstes Finanzamt Deutschlands liegt in Schwelm

Das schnellste Finanzamt liegt derweil in Nordrhein-Westfalen. In der Gemeinde Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis ist eine Steuererklärung im Schnitt nach 31,6 Tagen fertig. Im Vergleich der Bundesländer schnitt Berlin am besten ab – vor Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Am langsamsten ist sind Bremen und Hessen.

Für die Statistik hatte Lohnsteuer-Kompakt 300 000 abgegebene Steuererklärungen ausgewertet.

Von MAZ Online