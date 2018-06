Potsdam

Mehr als 400 junge Potsdamer protestierten am 11. August 2008 mit einer Demonstration gegen die Verdrängung von Jugend- und Soziokultur. „Kultur kostet Geld – Für den Erhalt kultureller Freiräume“, erklärten sie auf einem Transparent. „Wir hatten mit 150, vielleicht 200 Leuten gerechnet“, sagt Benjamin Bauer (34), der gemeinsam mit Patrick Hinz und Clemens Porikys zur Demo aufgerufen hatte. Die hohe Beteiligung habe sie damals überrascht.

Alle drei waren politische Neulinge. Bauer war Sprayer, Porikys Waschhaus-Gänger, Hinz war im Archiv aktiv.

Patrick Hinz, Clemens Porykis und Benjamin Bauer (v.l.) im August 2008 in der Schiffbauergasse. Quelle: Joachim Liebe

2008 kann das Jahr der Zusammenbrüche in der Potsdamer Jugend- und Soziokulturszene bezeichnet werden. Im Frühjahr musste der Lindenpark den Spartacus-Club und den Jugendclub S 13 in der Schlossstraße aufgeben. Im Frühsommer folgten die Insolvenzen des Lindenparks und des Waschhauses. Beide Häuser kollabierten nach jahrelanger Unterfinanzierung.

Damit standen die namhaftesten Potsdamer Clubs vor dem Aus. Die Sprayer hatten mit der Sanierung der Schiffbauergasse zudem hunderte Quadratmeter Wandfläche verloren, an denen sie vorher legal hatten arbeiten dürfen.

Baupolizeiliche Sperrung des Archivs

Der heute 31-jährige Patrick Hinz gab schließlich im sozialen Netzwerk StudiVZ einen Termin für ein „Vernetzungstreffen“ bekannt. „Ich habe diesen Aufruf gelesen“, sagt Bauer, „ich kannte ihn vorher gar nicht, hatte aber wegen der weggefallenen Wandflächen und des Spartacus das Bedürfnis, mich mit einzubringen.“ Dem Treffen auf dem Hof des Waschhauses mit einem halben Dutzend jungen Potsdamern folgte die erste Demo.

Kurz danach kam mit der drohenden baupolizeilichen Sperrung auch das Archiv in der Leipziger Straße auf die Liste der gefährdeten Häuser.

Patrick Hinz (l.) und Benjamin Bauer vor wenigen Tagen auf dem Hof des Archivs. Quelle: Volker Oelschläger

Im Oktober eröffnete die Stadt einen Runden Tisch, um Wege aus der Krise zu diskutieren. Unter den Teilnehmern waren Benjamin Bauer und Patrick Hinz, die schließlich zu den Initiatoren einer Arbeitsgruppe „Alternative Jugendkultur in Potsdam” (AJKP) zählten.

Die nächste Zuspitzung: Ein von der Stadt angebotenes Grundstück für ein neues Jugendkulturzentrum in der Johannsenstraße wurde von der Szene als unbrauchbar abgelehnt. Eine Gruppe besetzte statt dessen das „La Datscha” am Park Babelsberg. Zur Eskalation kam es im November, als eine Berliner Polizei-Hundertschaft nach einer Demonstration von nun schon 1500 Jugendlichen die Skaterhalle in der Kurfürstenstraße räumte.

Die Potsdamer Stadtpolitik reagierte schließlich auf den anhaltenden Protest. Ein von der AJKP verabschiedeter Katalog mit 13 Forderungen wurde von den Stadtverordneten bestätigt. Zu den bis heute offenen Punkten gehört laut Benjamin Bauer ein Ersatz für die Skaterhalle. Im Februar 2009 stellten Linke und Stadtjugendring das frühere Gelände des Wasserbetriebes an der Friedrich-Engels-Straße als Platz für ein neues Jugendkulturzentrum vor – das spätere „Freiland“.

Von Volker Oelschläger