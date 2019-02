Berliner Vorstadt

Bevor die ersten Bewohner am 1. März in das neue Potsdamer Omi-Opi-Haus einziehen, öffnet diese besondere Form der Demenz-WG ihre Türen für Besucher. Wer wissen möchte, wie ein Omi-Opi-Haus von Innen aussieht, wie es sich dort lebt, wie es organisiert ist und man an einen der begehrten Plätze kommt, ist in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Rembrandtstraße 13 willkommen.

Das Omi-Opi-Haus soll vor allem eines geben: Geborgenheit

Gegründet hat das zweite Potsdamer Omi-Opi-Haus Anja Pajung – aus einer privaten Not heraus. Ihre Mutter (78) ist nach zwei Schlaganfällen an Demenz erkrankt und pflegebedürftig. Anja Pajung wünscht sich für ihre Mutter vor allem eines: Geborgenheit. Sie kann es sich nicht vorstellen, die alte Dame in einem der großen Heime betreuen zu lassen. Deshalb hat sie in der Berliner Vorstadt für ihre Mutter und weitere Senioren ein Haus mit Garten gemietet und inzwischen eingerichtet.

In der WG haben die Bewohner und die Angehörigen das Sagen

Das Omi-Opi-Haus ist eine privat organisierte Wohngemeinschaft. Das bedeutet, dass dort die Bewohner – soweit noch möglich – und ihre Angehörigen das Sagen haben, ganz wie zu Hause. Die WG wird weder von einem Träger noch von einem Pflegedienst betrieben. Das spiegelt sich auch in der Pflege wider: Die übernehmen im Omi-Opi-Haus die Angehörigen, ehrenamtliche Helfer und professionelle Pfleger.

Rares Angebot in der Pflegelandschaft in Potsdam

In Potsdam gibt es mit dem Haus Rembrandtstraße nun vier selbst organisierte WGs für Menschen mit Demenz: „Leben wie ich bin“ in Babelsberg mit acht Plätzen, das vom Verein Lebenswert unterstützte Omi-Opi-Haus I an der Heinrich-Mann-Allee mit acht Plätzen, die Senioren-WG der Jüdischen Gemeinde Mitzwa mit neun Plätzen.

Von Nadine Fabian