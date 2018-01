„Unterleuten“ am HOT bis Februar ausverkauft

Potsdam. Wenn Christoph Hohmann spricht, hängen die Menschen an seinen Lippen. Selten verfasst ein Mensch die eigenen Worte so leidenschaftlich, so enthusiastisch. Er gestikuliert mit den Armen, breitet sie aus, als wolle er seinem Gegenüber noch ein Stück tiefer in seine Gedankenwelt eintauchen lassen. „In mir läuft ein innerer Film und ich möchte jedes Bild so genau zeichnen, wie möglich“, sagt er. Der 57-Jährige strahlt und klopft mit seinen Fingern auf den Tisch, so pointiert, wie seine Sprache. Hohmann ist Schauspieler im Ensemble des Hans-Otto-Theaters (HOT) in Potsdam. Mittlerweile ist er das seit neun Jahren.

Die Premiere des Stücks „Unterleuten“ nach dem gleichnamigen Buch von Juli Zeh am Freitagabend ist etwas Besonderes für den gestandenen Schauspieler. Als der Roman erschien, verschlang er die Seiten und trug das Thema wenig später in die Dramaturgieabteilung des Theaters. „Die Thematik ist in Brandenburg auch im Hinblick auf die Unterschriftenaktionen zur Massentierhaltung oder die Problematik mit der Einflugschneise unweit des neuen Flughafens wichtig“, sagt er. Es lohne sich eine Diskussion über das Treffen von politischen Entscheidungen, ein Nachdenken über unterschiedliche Standpunkte.

Ein Wort kann ganze Wahrheiten verändern

„Unterleuten“ spielt in Brandenburg, hat die Mauer und deren Fall, Kollektivierung und Treuhand durchlebt. Es ist ein fiktives Dorf, in dem sich ein Krimi entwickelt und ein Gesellschaftsbild zeichnet. Dort, wo es gewachsene Strukturen gibt, die Menschen sich untereinander kennen und Feindschaften über Jahrzehnte heranreifen, gesellen sich Zuzügler aus der Großstadt Berlin hinzu und Investoren. Es entfaltet sich ein komplexes Gewebe, nicht nur vor dem Hintergrund eines geplanten Windparks. In „Unterleuten“ zeigt sich, dass Wahrheit immer subjektiv ist. „Ein Wort, ein Komma anders gesetzt und schon entsteht eine neue Wahrheit“, sagt Christoph Hohmann. Dieser fiktive Ort wird zum Modellspiel. „Das kann man hochrechnen auf unsere Gesamtgesellschaft. Wie lebt man in einer Demokratie, die sicher eine der schwersten, aber erstrebenswertesten Daseinsform ist?“

Schauspieler am HOT: Christoph Hohmann. In der Garderobe bereitet er sich auf seine Auftritte vor. Quelle: Bernd Gartenschläger

Christoph Hohmann machte seine Ausbildung in einer Institution für Schauspielkunst, der Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin. Er stand für Filme vor der Kamera, unter anderem 1992 für den Krimi „Die Brut der schönen Seele“, in dem er zum Mörder „Norbert Wenig“ in Potsdam wurde. Bevor er in der Spielzeit 2009/2010 zum HOT-Ensemble wechselte, war er im gesamtdeutschsprachigen Raum auf großen Bühnen Zuhause, unter anderem in Leipzig, Basel und Frankfurt am Main.

Sinn für Gerechtigkeit, aber kein Krawallmacher

In „Unterleuten“ schlüpft er nun in die Rolle des Kron. Den könnte man als ewig gestrigen Kommunisten bezeichnen. Er ist Gegenspieler zu Erzfeind Gombrowski. „Kron ist auch einer, der lautstark, aufrichtig und vehement für Gerechtigkeit kämpft“, charakterisiert der Schauspieler seine Figur. Manch einer würde sagen, Kron ist ein Krawallmacher. Christoph Hohmann ist das nicht. Trotzdem habe er einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, manchmal einen Sturm, der in ihm wüte, sagt er. Der 57-Jährige, der zwischen Familienleben in Hannover und Berufsleben in Potsdam pendelt, sagt, was er will und ist gleichzeitig empathisch. So wie er mit anderen fühlt, taucht er auch in die Rolle – gepaart mit leidenschaftlichem Mitteilungsbedürfnis. In der Figur sucht er sich Schnittpunkte zwischen fiktivem Charakter und eigener Persönlichkeit, aus denen er seine Rolle speist.

Die Biografie des Kommunisten ist ihm allerdings fern. Hohmann wuchs im thüringer Grenzgebiet an der Rhön bei Hessen auf, kennt das Dorfleben und die DDR. Statt für das System war er dagegen. Innerlich. „Damals konntest du dich ja nicht einfach an den Zaun stellen und sagen, dass der Staat Mist ist“, sagt er und lässt sich nach hinten in seinen Stuhl sinken. Dann spricht er über seine subjektive Wahrnehmung, seine Wahrheit. Viele hätten Stillschweigen gewahrt im Osten.

„Arbeitsplatzgarantien bringen in diesem Beruf nichts“

„Unterleuten“ ist nicht das letzte Stück, bei dem Christoph Hohmann auf der HOT-Bühne in Potsdam steht – und doch ist es seine Herzensangelegenheit. Die Zeit seiner Anstellung in Potsdam ist endlich – und mit dem Intendantenwechsel im Sommer 2018 von Tobias Wellemeyer zu Bettina Jahnke endet auch für den 57-Jährigen der Vertrag. So ist das üblich im Schauspiel. „Arbeitsplatzgarantien bringen in diesem Beruf nichts, dafür ist er zu subjektiv. Ein Wechsel gehört dazu“, berichtet er. Das Theater sei zwar ein langsames Medium, aber es erneuere sich durch andere Kon­stellationen immer wieder neu.

Dennoch: die Chance im Potsdamer Ensemble bot ihm bisher eine „ruhige Kontinuität“, die er in einem kreativen Team zu schätzen lernte – ohne Druck, sich stets um ein nachfolgendes Engagement zu bemühen. Nun steht der Schauspieler selbst vor einer neuen Situation. „Es ist das erste Mal, dass ich sozusagen gegangen werde. Zuvor bin ich immer angesprochen worden oder habe mich selbst verändert. Doch mit fortlaufendem Alter ist das Wechseln als Schauspieler komplizierter“, schildert er. Die festen Positionen seien meist lange besetzt, dazu die Ensemble bundesweit „ex­trem geschrumpft.“ Potsdam sei mit 25 Mitgliedern im Verhältnis schon gut aufgestellt. Der Charakterschauspieler, dem die tragischen Rollen liegen, ist an dieser Stelle pragmatisch, nimmt die Dinge, wie sie kommen. Deshalb sieht er das Ende des Vertrages auch als Chance mit der Kontinuität zu brechen, andere Erwartungen aufzubauen und neu zu starten – wo, lässt er offen. Das bringe Unglück.

Blick nach vorn und zurück

Wenn Christoph Hohmann am Freitag – und auch die nächsten Wochen auf der Bühne im ausverkauften „Unterleuten“ spielt, dann lautstark für die Gerechtigkeit einstehend. Und während Figur „Kron“ immer wieder nach hinten blickt, schaut Hohmann nach vorn – zunächst in die Reihen des Publikums.

Info: „Unterleuten“ wird am Freitag das erste Mal um 19.30 Uhr aufgeführt. Das Stück ist bis Ende Februar ausverkauft. Der Vorverkauf für die März-Vorstellungen beginnt am 1. Februar.

Von Christin Iffert