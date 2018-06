Potsdam

Eine so fröhliche Prozession von Sommergästen hat die Orangerie im Park Sanssouci noch nicht erlebt. Mehr als 30 Franzosen, zeitlos, elegant und luftig gekleidet, strömen durch den langgestreckten Raum in Richtung Bühne. Davor sitzt ein zwölfköpfiges Orchester mit alten Barockinstrumenten und wird gleich das Opernballett „L‘Europe Galante“ von André Campra (1660-1744) anstimmen.

Die muntere Gesellschaft führt zwei übergroße Stabpuppen mit sich – Venus und die Zwietracht. Zwischen diesen Polen handeln die Dramen zwischen Mann und Frau. „Es geht darum, wie in jedem einzelnen Land in Europa geliebt wird“, verkündet ein Conférencier.

Die Inszenierung soll wie ein Stegreif-Spiel wirken. Mit Augenzwinkern und charmanter Ironie werden Klischees entkräftet. Nacheinander werden vier Länder ausgelost, in denen die stereotypen Liebesgeschichten handeln. Das erste Los „England“ wird allerdings verworfen, denn es geht ja um Europa.

Sieben großartige Solisten, 17 Chorsänger und sechs Tänzer erzählen in einem unabgesetzten Miteinander, wie sich Liebesschwüre und Eifersuchtsattacken in Frankreich, Italien, Spanien und der Türkei zutragen. Die Übersetzung der gesungenen französischen Texte kann mitgelesen werden, Sätze wie: „Umsonst fallen tausend Schäfer mit zur Füßen und schwören, mich zu lieben“ oder „Räche Dich an ihr nur, indem Du mich noch mehr liebst.“ Manche Wendungen kehren refrainhaft wieder. Es sind Lieder mit mitreißenden Melodien, die ihre Wirkung ohne schmetterndes, italienisches Belcanto entfalten. Typisch für die französische Barockoper sind außerdem die tänzerischen Einlagen, die von der Choreografin Marie-Geneviève Massé mit unaufdringlichem Witz eingefügt werden. Der Regiebaukasten von Vincent Tavernier ist reich gefüllt. Die Tänzer schwenken mal Weißbrote, Püschel, Lampions oder Fächer. Venezianer mit Masken und Harlekins bevölkern die Szenen. Und der Sultan schwebt sogar auf einem richtigen Teppich.

Auch „L’Europe Galante“ wagt eine Vergegenwärtigung einer barocken Vorlage. Quelle: Stefan Gloede

Nachdem die erste Eigenproduktion der diesjährigen Musikfestspiele, die italienische Barockoper „L’Europa“, viel Kritik auf sich zog, weil sie den antiken Stoff des Raubs der Europa mit dokumentarischen aktuellen Bezügen zur Flüchtlingsproblematik anreicherte, war „L’Europe Galante“ mit besonderer Spannung erwartet worden. In der französischen Vorlage kommt ebenfalls das Motiv der Unterwerfung und Gefügigmachung des Mädchens Europa zur Sprache, wenn eine Sklavin singt: „Ich machte mir ein abscheuliches Bild von dem Herrscher, den ich heute anbete.“ Mit „L’Europe Galante“ ist aber ein heiteres Gegenstück gelungen, das ebenfalls die Vergegenwärtigung einer barocken Vorlage wagt. Denn weder Kostüme noch der Spielgestus sind historisierend anlegt. Aber in der Orangerie wird nicht vordergründig politisiert, sondern beschwingt und heiter und mit viel Liebe zum Detail Theater gespielt.

Es gibt noch drei Aufführungen: 21., 22. und 23. Juni, 20.30 Uhr. Orangerie Sanssouci. 0331/28 888 28.

Von Karim Saab