Potsdam

Sollen Haltestellen zur No-Smoke-Area werden? Die MAZ-Redakteure Saskia Kirf (Pro) und Alexander Engels (Kontra) sind sich nicht einig.

Pro: Ein bisschen Zwang muss sein: Her mit dem Rauchverbot !

Ein Rauchverbot an Haltestellen – ich muss zugeben, irgendwie klingt das spießig. Man ist schließlich draußen, quasi auf der Straße und niemand käme beispielsweise auf die Idee, das Qualmen in der Fußgängerzone zu verbieten. Tatsächlich ist die Idee aber nur konsequent. Denn anders als im normalen Alltag kann man dem Dunst nicht entkommen, wenn man auf den Bus wartet. Wer rauchen will, darf das. Aber er sollte es nicht dort dürfen, wo er andere Menschen beeinträchtigt. In Gaststätten, Zügen, Diskotheken und Büros ist das längst Usus, niemand kommt mehr auf den Gedanken, dort zu rauchen.

Denn der Nichtraucherschutz wird seit vielen Jahren durchgesetzt, das Recht auf Gesundheit und eine qualmfreie Umgebung sind wichtiger als das Recht auf eine Kippe. Und die überwiegende Mehrheit in der Stadt raucht eben nicht: Der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge zählt mittlerweile weniger als ein Drittel der Bevölkerung zu den Rauchern. Es ist einfach absurd, diesem Drittel das Recht zuzugestehen, alle anderen Menschen dort zu Passivrauchern zu machen, wo man gezwungenermaßen auf engem Raum steht. Wenn die Raucher nicht von selbst darauf kommen, ein paar Meter neben das Wartehäuschen zu gehen, muss man sie eben dazu zwingen.

Kontra: Kommt Leute, das können wir anders regeln

Nichtraucher (vor allem Kinder) zu schützen, ist richtig – überall dort, wo sie dem Zigarettenqualm nicht entgehen können. Rauchverbote in Gaststätten, in öffentlichen Gebäuden und am Arbeitsplatz sind gute Beispiele. Aber draußen an der frischen Luft? Nein. Bushaltestellen bieten grundsätzlich genug Platz, damit Raucher und Nichtraucher sich aus dem Weg gehen können. Ohnehin würde die Frage aufkommen: Wo ist „an“ der Haltestelle und wo ist „abseits“? Der Unterstand? Der Platz rund ums Schild? Der ganze Platz an der Haltekante von Bus oder Tram?

Ich (Nichtraucher) mag den beißenden Qualmgeruch auch nicht, aber deshalb ist doch nicht jede blaugraue Schwade, die in die Nase zieht, gleich eine Gesundheitsgefahr. Wenn es so wäre, müssten wir konsequenterweise das Rauchen auf Gehwegen grundsätzlich verbieten – und gleich auch das Grillen mit Holzkohle, die Osterfeuer und das Stockbrot-Lagerfeuer. Das will niemand. Wahrscheinlich ist der rechtliche Gestaltungsspielraum für die Stadt deshalb sehr begrenzt. Anstatt in Richtung Verbotsrepublik zu marschieren, sollte sie für Rücksichtnahme einerseits (Raucher) und Toleranz andererseits (Nichtraucher) werben. Der neue Oberbürgermeister setzt doch auf Konsens.

Von Saskia Kirf und Alexander Engels