Probleme beim Bahnverkehr zwischen Potsdam und Berlin

Potsdam. Wer am Donnerstagvormittag von Berlin nach Potsdam oder umgekehrt will, braucht Geduld. Wegen einer Oberleitungsstörung fallen derzeit Züge und einige Halte in Potsdam aus. Betroffen ist in erster Linie der Regional-Express.

Mehrere Haltestellen in Potsdam entfallen

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, wird der Regional-Express derzeit über Golm umgeleitet. Die Verkehrshalte Potsdam Park Sanssouci, Potsdam Charlottenhof, Potsdam Hauptbahnhof und Berlin Wannsee entfallen.

Wer dennoch ans Ziel möchte, sollte laut Bahn am besten die S-Bahn S7 ab Potsdam Hauptbahnhof nutzen.

Auch Probleme von und nach Brandenburg/H.

Die Probleme betreffen auch Pendler von und nach Brandenburg an der Havel. Derzeit entfällt der Halt Potsdam Hauptbahnhof auch auf der Linie RE 1 bei Zügen, die über Werder aus der Havelstadt kommen.

