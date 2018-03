So wird die Potsdamer Schlössernacht

Potsdam. Die 20. Schlössernacht am 17. und 18. August 2018 in Potsdam-Sanssouci wurde von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und von Deutschen Entertainment AG neu konzipiert. Das Vorabendkonzert am Neuen Palais entfällt künftig. Dafür wird der Kernbereich des Parks Sanssouci am Freitag- und am Samstagabend mit extravaganten Kulturdarbietungen bespielt. Bei einer Pressekonferenz in der Pflanzenhalle des Orangerieschlosses präsentierten die Veranstalter am 20. März das facettenreiche Programm. Neben Theater, Pantomimen und Musikdarbietungen sollen erstmals auch literarische Lesungen stattfinden. Eine ganze Riege hochkarätiger Schauspieler wurde verpflichtet, die in drei Innenräumen historische literarische Texte vortragen, unter ihnen Ulrich Noethen, Max Moor, Benno Fürmann, Martina Gedeck und Katharina Thalbach.

Natürlich sind die Schlösser im Park Sanssouci die Stars der Schlössernacht am 17. und 18. August in Potsdam. Sie werden vor allem in der Nacht erstrahlen und toll beleuchtet. Ein Höhepunkt wird außerdem ein Feuerwerk über der Orangerie sein. Die Besucher können sich dazu auf viele Lesungen von Prominenten freuen. Eine Übersicht. Zur Bildergalerie

Die französische Künstlergruppe Transe Express lässt in diesem Sommer drei jeweils sechs Meter hohe, puppenhaft anmutende Diven in ausladenden Reifröcken riesengleich durch die Menge schweben. Bei Cie Aquacoustique, die in einem Springbrunnen agieren, kommen nicht nur Gießkannen oder Ruderblätter instrumental zum Einsatz. Das Theater Tol eine Kombination aus Tanz-Performance und Installation auf. Joe Löhrmann und sein Travelling Piano bietet Klaviermusik unter freiem Himmel. Für tierische Freude auf dem Ökonomieweg soll die niederländische Gänsekapelle sorgen, ein Mini-Spielmannszug mit Tambour und einer Kompanie Toulouser Gänse. Die Bildergalerie im Schlosspark kehrt zur Schlössernacht ihr Inneres nach außen: Die Meisterwerke aus Barock und Renaissance schmücken in Großbild-Projektionen die Fassade des ältesten erhaltenen deutschen Museumsgebäudes.

Einer der Höhepunkte für die Besucher wird das große Feuerwerk am Abend sein. 22 Uhr sowie um Mitternacht wird vor dem Orangerieschloss ein barockes Feuerwerk gezündet. An jedem Abend werden bis zu 20.000 Besucher zugelassen. Peter Schwenko, der Vorstandsvorsitzende der DEAG, sagte, dass der Vorkauf bereits begonnen habe und 10.000 Karten bereits abgesetzt werden konnten.

Ein poetisches Pferdeballett, ein menschliches Riesenmobile gibt ein Konzert in 40 Meter Höhe und ein musikalisches Mitternachtsfeuerwerk: Die Potsdamer Schlössernacht hatte allerlei zu bieten. Zur Bildergalerie

Von Karim Saab