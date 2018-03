Protest gegen Wiederaufbau der Garnisonkirche

Potsdam. Am Mittwochmorgen versammelten sich einige Gegner des Wiederaufbaus der Garnisonkirche an der Baustelle in der Breiten Straße. Es wurden Choräle gesungen und musiziert. Hinter der Aktion steckte die Aktionsgruppe „Lebenslaute“ – ihr Motto: „Klassische Musik – politische Aktion“.

Für ihren Protest hatten sie sich einen geschichtsträchtigen Tag ausgesucht: Heute vor 85 Jahren fand der sogenannte „Tag von Potsdam“ statt.

Demo an der Baustelle an der Breite Straße Quelle: Ildiko Röd

Mit einem Plakat demonstrierten sie gegen den Wiederaufbau der Kirche. Die Aktivisten versperrten die Zufahrt zum Gelände. Gegenüber der MAZ sagten sie, dass sie zum „zivilen Ungehorsam“ aufrufen.

Am Rand der Demonstration. Quelle: Ildiko Röd

Mit anderen Worten: Freiwillig wollten sie den Ort nicht verlassen. Als zwei Lkw die Zufahrt versperrt wurde, rückte die Polizei an. Rund zehn Beamte waren vor Ort. Bei der Kontrolle der Personalien kam es zu einigen Rangeleien.

Die Garnisonkirche in Potsdam ist eine Kirche mit bewegter Vergangenheit. 1732 eingeweiht, wird sie im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, die Ruine 1968 gesprengt. 2017 beginnt mit dem Turm der Wiederaufbau. Berühmt-berüchtigt ist sie durch den „Tag von Potsdam".

Der „Tag von Potsdam“

Am 21. März 1933 kam der rund zwei Wochen zuvor neu gewählte Reichstag hinsichtlich der Eröffnung zu einem Festgottesdienst in der Garnisonkirche an der Breiten Straße zusammen.

Der nationalsozialistische Propagandaminister Joseph Goebbels hatte - in Abstimmung mit dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler - die Inszenierung für den „Tag der nationalen Erhebung“ in Potsdam genau festgelegt. Er sollte als „Tag von Potsdam“ in die Geschichte eingehen - und die Regierung Hitler in den Augen der Öffentlichkeit zusätzlich legitimieren.

Diesem Ziel diente an diesem 21. März 1933 vor allem der demonstrative Händedruck zwischen dem damals erst 43-jährigen Hitler und dem mit 85 Jahren greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg auf den Stufen der barocken Hof- und Garnisonkirche. Er sollte das neu eingegangene Bündnis zwischen altem Preußentum und Nationalsozialismus symbolisieren. Während Hindenburg seine Generalfeldmarschallsuniform trug, erschien Hitler betont bürgerlich in Gehrock und Zylinder.

Zehntausende jubelnde Menschen säumten die Straßen, durch die die Reichstagsabgeordneten von den Gottesdiensten in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul und der evangelischen Nikolaikirche zur Garnisonkirche zogen. Millionen von Postkarten, Sonderbriefmarken sowie Zwei- und Fünfmarkstücken zeigten die Geste und das Gotteshaus und verbreiteten das Bild in der Bevölkerung. Am Tag selbst übertrug der Rundfunk den Staatsakt live.

Nur zwei Tage nach dem „Tag von Potsdam“, am 23. März 1933, verabschiedete der in der Berliner Krolloper versammelte Reichstag das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das die Regierung von verfassungsmäßigen Bindungen und parlamentarischer Kontrolle befreite.

Von MAZonline/ Ronald Bahlburg