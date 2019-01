Prozess gegen FH-Besetzer in Potsdam eingestellt

Potsdam Nach Protesten an Fachhochschule - Prozess gegen FH-Besetzer in Potsdam eingestellt Einem 25-jährigen Aktivisten wurde vorgeworfen, sich drei Polizeibeamten widersetzt zu haben, die seine Personalien feststellen wollen. Gegen eine Geldauflage wurde der Prozess eingestellt, der Mann soll 200 Euro an die Potsdamer Tafel zahlen.

