Potsdam Überfall auf Jungfernsee-Villa - Täter schieben sich einander die Schuld zu Vor dem Landgericht Potsdam ist der Prozess gegen die vier Männer, die im Juli 2017 eine Familie im Nobel-Viertel am Jungfernsee überfallen haben, fortgesetzt worden. Drei der Täter haben nun ausgesagt – der Vierte im Bunde schweigt. Aus gutem Grund.

Jorge H. – hier beim Prozessauftakt am 22. Oktober – sitzt in Untersuchungshaft und wird im Gericht in Handschellen vorgeführt. Quelle: Friedrich Bungert