Mit dem Neubau des „Creative Village/Innovation Lab“ an der Friedrich-Engels-Straße in Potsdam entsteht der größte Einzelstandort für Digitalwirtschaft in ganz Europa. Das haben der Chef der Potsdamer Wirtschaftsförderung, Stefan Frerichs, und Investor Mirco Nauheimer am Dienstag in einem Pressegespräch zum geplanten Bebauungsplan bekannt gegeben.

Mittelfristig sollen am Rande der Potsdamer Innenstadt 1000 innovative Arbeitsplätze entstehen. Laut Nauheimer sind bereits zwei Unternehmen als sogenannte Ankermieter gebunden, die mit zunächst insgesamt 800 Mitarbeitern auf das Gelände ziehen wollen. Das Creative-Village sei „auch für Berliner Firmen interessant“, sagte Nauheimer mit Verweis auf die gescheiterte Ansiedlung des Google-Campus in Berlin-Kreuzberg. Namen wollte er nicht nennen, nach MAZ-Informationen war aber auch Google selbst im Gespräch.

Blick aus Babelsberg Richtung Hauptbahnhof. Quelle: The RAW Potsdam

Auf dem Gelände am östlichen Ende des einstigen Reichausbahnausbesserungswerkes (RAW) ist laut Nauheimer bis Ende 2021 eine Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen Euro geplant. Kern des architektonischen Entwurfs ist ein bis zu 33 Meter hoher Neubau, der die denkmalgeschützte Neue Halle aus dem Jahr 1912 mit ihren 11 000 Quadratmetern Fläche teilweise mit einer bis zu 33 Me

Blick von der Friedrich-List-Straße über die Bahngleise auf das Creative Village. Quelle: The RAW Potsdam

ter hohen Brückenkonstruktion überspannen soll.

Der architektonische Entwurf soll am 14. Dezember in einer öffentlichen Sitzung des Gestaltungsrates zur Diskussion gestellt werden. Die Veranstaltung in der Fachhochschule Potsdam, Kiepenheuerallee 5, beginnt um 18 Uhr.

In dem Pressegespräch präsentierte Nauheimer erstmals Details zur räumlichen Aufteilung. Mit 25 000 Quadratmetern Nutzfläche sollen Büros und andere Räume für Firmen und wissenschaftliche Einrichtungen den größten Anteil bekommen.

Geplant ist ein Hörsaal für bis zu 500 Personen. Die historische RAW-Halle soll nur teilweise ausgebaut werden. Laut Nauheimer sollen dort später auch Veranstaltungen und Konzerte für bis zu 500 Gäste möglich sein.

Richtung Innenstadt gegenüber der Friedhofsgasse soll ein vier- bis fünfgeschossiges Boardinghaus mit einer Gesamtnutzfläche von 2000 Quadratmetern als Übernachtungsmöglichkeit vorzugsweise für Nutzer des Creative Village errichtet werden.

Investor Mirco Nauheimer, Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs und Baudezernent Bernd Rubelt (v.l.) vor dem Lageplan. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gastronomie soll es auf 1600 bis 1700 Quadratmetern geben. 1200 Quadratmeter sind für den Einzelhandel vorgesehen, 800 Quadratmeter davon als reine Verkaufsfläche. Eine Tiefgarage mit 370 Parkplätzen soll im östlichen Teil Richtung Babelsberg angelegt werden.

Geändert haben sich laut Nauheimer die Beteiligungsverhältnisse bei dem Projekt. Die Berliner Firma Trockland sei nicht mehr dabei. Investor ist die von Nauheimer geführte The RAW GmbH. Strategischer Partner sei nun eine Gesellschaft Green Palmas mit Sitz in Zypern.

Wie berichtet, sollen die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung über die Aufstellung eines vorgezogenen Bebauungsplans für das Projekt abstimmen. Die Baugenehmigung könnte nach Einschätzung von Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) im günstigsten Fall zum Ende des nächsten Jahres vorliegen.

Von Volker Oelschläger