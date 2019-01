Babelsberg

Der geplante Digitalstandort am früheren Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) in der Friedrich-Engels-Straße steht auf der Kippe. Investorenvertreter Mirco Nauheimer drohte am Dienstagabend im Bauausschuss mit dem vollständigen Rückzug vom Projekt. „Ich bin eigentlich hergekommen, um für die Empfehlung des Antrages zu werben, bin aber über die Ergänzung der Verwaltung mehr als irritiert“, sagte der Geschäftsführer der The RAW Potsdam GmbH im Anschluss an die Präsentation der Verwaltung dem Ausschuss. „Das wird von uns so nicht weiter verfolgt werden. Das kann ich beruhigt ankündigen“, so Nauheimer zunächst.

Investor will keine Zeit durch Diskussion um den Entwurf verlieren

Grund für diesen angekündigten Rückzug war eine Änderung im Genehmigungsverfahren, die laut Nauheimer zuvor nicht mit dem Investor abgesprochen worden war. Die Verwaltung hatte im Ausschuss vorgeschlagen entweder einen konkurrierenden Architektenwettbewerb oder ein Werkstattverfahren durchzuführen, um offene Fragen zur Baumasse, -höhe, der Erschließung und des Denkmalschutzes zu klären.

„Diese Diskussionen müssen Sie innerhalb des Verfahrens führen. Keinesfalls wird im April ein Bauantrag reif sein. Wir müssen diesen Weg gemeinsam beschreiten“, sagte Rubelt direkt an Nauheimer gerichtet.

Der Zeitplan für das Verfahrensende wäre damit mindestens um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. „Wir hatten uns mit der Verwaltung auf ein vereinfachtes, verkürztes Verfahren mit straffem Zeitplan geeinigt. Das wird hiermit ad absurdum geführt. Da brauche ich auch keine Gespräche mit potenziellen Mietern führen“, so Nauheimer.

Nauheimer hatte schon in der Vergangenheit angekündigt, dass er größere Umplanungen oder völlig neue architektonische Entwürfe ablehne. Nach seinen Aussagen würden zwei asiatische Hightech-Konzerne, die ihm bereits als Mieter mit zusammen 700 Arbeitsplätzen zugesagt hätten, in diesem Fall nach Hamburg abwandern. „Von null wieder anfangen“ werde er nicht.

Im Ausschuss bekräftigte Nauheimer den wirtschaftlichen Effekt des Projekts. Er sprach neben rund 120 Millionen Euro Baukosten auch von einer Wertschöpfung durch die avisierten 1000 hoch qualifizierten Arbeitsplätze „zwischen 200 und 600 Millionen Euro“.

Die kommunikation zwischen Investor und Verwaltung ist nicht reibungslos. Bernd Rubelt (links), Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, und Stefan Frerichs, Leiter der Wirtschaftsförderung, gemeinsam mit Mirco Nauheimer (rechts), Geschäftsführer der The RAW Potsdam GmbH. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) versicherte den Ausschussmitgliedern, dass eine „intensive Abstimmung in den letzten Wochen geführt“ worden sei, „auch schriftlich.“

Verwaltung: Entscheidung trotzdem frühestens im Herbst

Der Durchführungsvertrag könne vor der Kommunalwahl keinesfalls mehr abgestimmt werden, sagte Stadtplanungschef Andreas Goetzmann. Eine Entscheidung sei erst im Herbst zu erwarten, weil die Verwaltung mit dem Projekt „einen erheblichen Teil dieses Jahres beschäftigt“ sei. Er warb dafür die Zeit zu nutzen, um die Konflikte zu lösen.

Nauheimer bat um einen Aufstellungsbeschluss des B-Plans „ohne Ergänzungen“, was der Ausschussvorsitzende Ralf Jäkel (Linke) auch abstimmen ließ. Vertreter der Grünen, der Fraktion Die Andere und der Linken argumentierten, dass man sich nicht erpressen lassen dürfe und warben um Vertagung. Mit den Stimmen Jäkels, der SPD, der CDU und des Bürgerbündnisses, die das Projekt retten wollten und dafür dem Druck des Investors nachgaben, wurde der ursprüngliche Aufstellungsbeschluss ohne Werkstattverfahren beschlossen.

Das geplante RAW Creative Village am Reichsbahnausbesserungswerk. Quelle: RAW Potsdam Gmbh

Alternative Entwürfe sollen nicht-öffentlich gezeigt werden

Nauheimer sicherte zudem auf Wunsch des Ausschusses zu, die anderen Architektur-Entwürfe für das Projekt nicht-öffentlich vorzustellen, um die Qualität des ausgewählten Entwurfs des international renommierten Architekten Jürgen Meyer H. zu unterstreichen. Er könne aber nicht öffentlich erzählen warum die Entwürfe anderer namhafter Architekturbüros nicht gewählt worden seien. Dieses Zugeständnis ist allerdings ohne Konsequenzen in der Planung, denn maßgebliche Änderungen lehnt er wegen des zeitlichen Aufwands ab.

Die Pläne von Jürgen Meyer H. sehen einerseits die Sanierung der denkmalgeschützten „Neuen Halle“ vor. Andererseits soll das Denkmal mit einem Neubau überbrückt werden.

Wenn die Stadtverordneten folgen, will der Investor das Projekt durchführen

Das Fazit des Investors nach der Sitzung: „Gewerbebau ist eine schwierige Sache in Potsdam. Dass über das RAW-Projekt gestritten und diskutiert ist verständlich. Es wäre besser gewesen, wenn im April mit dem ersten Entwurf gleich mit allen Gruppen gesprochen worden wäre“, so Nauheimer. Er bekräftige auf MAZ-Nachfragen aber nach der Abstimmung: „Wenn der Aufstellungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung ist, wollen wir das Projekt auch durchführen.“

Den von Goetzmann angesprochen unvermeidbaren Zeitverlust durch Kommunalwahl und Neubildung der Stadtverordnetenversammlung sieht er nicht kritisch: „Wir beeilen uns und ich glaube die Stadtverwaltung hat genügend Gründe das zügig zu bearbeiten“, sagte Nauheimer.

Von Peter Degener