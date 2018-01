Radfahrer ohne Helm bei Unfall schwer verletzt

Potsdam. Vor dem Schwimmbad in der Leipziger Straße in Potsdam kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer. Der Autofahrer fuhr in Richtung Lange Brücke, als er aus bisher unbekannten Gründen mit einem 37-Jährigen Radfahrer zusammenstieß.

Radfahrer trug keinen Helm

Daraufhin stürzte der Radler und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in ein Potsdamer Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und ermittelt wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Von MAZonline