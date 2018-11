Babelsberg/Nauener Vorstadt

Zwei Radfahrer wurden bei Unfällen in Potsdam verletzt.

Am Mittwoch gegen 8 Uhr stürzte ein 55-Jähriger mit seinem Elektro-Fahrrad auf der Allee nach Glienicke. Er hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und wurde beim Sturz am Bein verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Bereits am Dienstagnachmittag war eine 16-Jährige mit ihrem Rad auf dem nassen Lauf in der Nedlitzer Straße ausgerutscht. Beim Sturz wurde sie an den Händen und im Gesicht verletzt. Auch sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Von MAZonline