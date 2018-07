Potsdam Foto-Rätsel - Rätselbild aus Babelsberg – wofür standen sie damals an? Ein mysteriöses Foto des S-Bahnhofs Babelsberg sorgt für eine Geschichtsdebatte im Internet. Das Bild zeigt eine Menschenschlange und könnte auf den ersten Blick aus den Sechziger Jahren stammen – tatsächlich ist es wohl 1989 geschossen worden. Das können viele gar nicht glauben.

Ausschließlich ältere Herrschaften stehen am „Zeitungs-Vertrieb“ in der Karl-Liebknecht-Straße am S-Bahnhof Babelsberg an. Das Bild scheint viel älter zu sein, als es wirklich ist. Quelle: Thomas Frick