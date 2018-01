Räuber überfällt 78-Jährige – Polizei sucht Hinweise

Potsdam. ab Am Samstagsmorgen kam es in Waldstadt zu einem Raub. Dabei wurde einer 78-Jährigen die Handtasche entrissen. Auf dem Weg zu einer Verkaufseinrichtung wurde die Frau durch eine männliche Person an die Wand gedrückt, kurz danach entwendete der Täter ihre Handtasche.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt und konnte Hilfe holen. Die Polizei sucht nu nach dem Räuber und bittet dabei um Mithilfe. Der gesuchte Mann ist 1,80 Meter groß, sehr schlank, ungefähr Mitte 20. Er hat mittelblonde Haare, trägt einen Schnurrbart und war gekleidet durch eine dunkle Jacke, eine helle Hose und eine helle Mütze.

Wer Angaben zum Täter oder Hinweise zur Tat geben kann, möchte sich unter der Telefonnummer 0331-5508-1224 melden. Alternativ können auch unter www.polizei.brandenburg.de Angaben gemacht werden.

Von MAZonline