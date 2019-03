Babelsberg

Ein Mercedes-Fahrer (33) flüchtete am Donnerstagabend über die Fritz-Zubeil-Straße vor Polizisten, die ihn kontrollieren wollten. Dabei gefährdete er andere durch seine riskante Fahrweise. In einer Kurve überholte er einen Pkw und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Dann rammte er eine Straßenlaterne, ließ sein Auto in einer Sackgasse stehen und flüchtete zu Fuß. Im Fahrzeug ließ er allerdings seine Bauchtasche samt Dokumenten zurück und konnte so rasch identifiziert werden.

Von MAZonline