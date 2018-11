Potsdam

Mesdames, Messieurs – genießen Sie! Für „frankophile“ Gourmets führt das Juliette „seit Jahren mit die Potsdamer Gastronomie an“. „Entzückend“ das „fein eingedeckte Bistro-Restaurant“ im denkmalgeschützten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert, eine „Augenweide“ der Kamin – so habe ich vor Jahren in einem Berlin-Potsdam Restaurantführer das Juliette beschrieben. Preislich gab es ein „nicht billig, aber angemessen“ – Gesamturteil sieben bis acht von zehn Punkten.

Bei diesem Gastrobüchlein wurden die Kommentare und Wertungen der Gäste berücksichtigt, ein Vorläufer der heutigen Internet-Bewertungsplattformen, nur dass ein redaktioneller Check (meinerseits) vorgeschaltet war. Beim Wühlen in der eigenen Bibliothek fand ich noch einen sehr betagten Restaurantreport von 2003, in dem ich die Küche von Carsten Rettschlag mit einem „kreativen Gespür für feine Nuancen“ und den Service mit „zuvorkommend ohne Aufdringlichkeit“ beschrieb. Schon damals bot Rettschlag, der 2014 zum „Brandenburger Meisterkoch“ gekürt wurde, „tolle Veggie-Alternativen“ an.

Gediegenes Ambiente

Dass die Grand Dame zu „den“ Adressen in Potsdam gehört, daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Ambiente – was soll man sagen? Charmant wie eh und je. Das schließt den Gang über die kopfsteingepflasterte Einfahrt zu den Örtlichkeiten ein (da allerdings würde eine Modernisierung nicht schaden). Treppe rauf, Treppe runter, auch das gehört zum Juliette. Der Gastraum verteilt sich auf drei Ebenen, schwierig zu entscheiden, ob es ebenerdig am Kamin gemütlicher ist als auf der Empore. Weiße Stofftischdecken, weiße Stoffservietten, Wein- und Wassergläser, Besteck für ein Menü inklusive Löffel für den Gruß aus der Küche, das ist gediegen, aber nicht altbacken.

Die Rechnung des Essens im „Juliette“. Quelle: Maz

Auch wenn der Name Rettschlag über allem schwebt, ist Christian Weber, der ehemalige Souschef, nun der Küchenchef. Der konnte gerade ein großes Lob einheimsen, der Gault Millau verlieh ihm 15 Punkte und platzierte das Restaurant unter Brandenburgs Top Five. Auf der Karte stehen zwei klassisch-moderne Menüs, die auch kombiniert oder in Auszügen bestellt werden können sowie A-la-Carte-Klassiker.

Ikarimi-Lachs mit Randen (Rote Bete), Pomelo und kandiertem Meerrettich und die Muskatkürbis-Schaumsuppe mit Garnelen-Tatar aus dem Menu Classique, Filet vom Hereford-Rind mit geschmortem Sellerie, grünem Apfel, Kerbel und Krapfen aus dem Menü Juliette sowie als Dessert Variation von der Valrhona „Grand Cru“ Schokolade mit Passionsfrucht zeigen, dass die Menüs kompatibel sind.

120 Weine zur Wahl

Die Frage nach der Karte für die offenen Weine löst Stirnrunzeln beim Service aus. Die gäbe es nicht, heißt es mit dem Verweis auf die angebotenen korrespondierenden Weinbegleitungen. Die sind generell eine gute Idee, fangen aber erst bei zwei Gängen an und vielleicht möchte sich der Gast einfach nur ein schönes Glas Wein aussuchen. Dafür punktet der Service damit, dass die Weinbegleitung – aus über 120 deutschen und französischen Weinen – in Flaschen an den Tisch kommt, vorgestellt und ein Probierschluck einschenkt wird.

Ebenso erfreulich der Start: Gäbe es das Amuse Gueule, Couscous mit Bressehuhn und Möhrensalat, als Hauptgericht – es bräuchte nur diese Gaumenfreude. Es folgen zum einen Lachs, sauberes Produkt mit Beilagen-Frischekick, und Suppe: ein großer Teller mit, für meine Begriffe, zu süßlichem Inhalt – was die Begleitung nicht so empfindet –, aber überzeugendem Garnelentatar. Zur Aromatik des Muskatkürbis passt die Cuvée aus Riesling und Gewürztraminer von Weyer aus der Pfalz bestens.

Ultimative Gaumenerweckung fehlt

Bei Rinder-Tatar bin ich zickig, mir ist es hier eine zu feine, gedrückte Masse, wodurch der Fleischgeschmack etwas leidet. Das Rinderfilet kommt wie gewünscht medium-rare. Der grüne Apfel, an sich eine schöne Kombi, fügt sich ein wenig sperrig in das Gericht.

Die Senfgurke beim Fisch, sie könnte für Zauber sorgen, überfrachtet jedoch das feine Saiblingsaroma. Letztendlich fehlt mir die ultimative Gaumenerweckung wie beim Küchengruß, der als kleiner Happen gezeigt hat, warum das Juliette seit Jahren weit oben mitspielt.

Gastro-Steckbrief Restaurant Juliette, Jägerstraße 39 in Potsdam, hier geht es zur Internetseite Plätze: 64 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 12 bis 15.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr Preise: Vorspeisen 12 bis 18 Euro, Hauptgerichte 26 bis 28 Euro, Desserts 10 bis 12 Euro, Menüs 3 bis 6 Gänge 52 bis 85 Euro Weinbegleitung 2 bis 5 Gänge 15 bis 34 Euro, Wein-Flaschen ab 24 Euro, Bier: 0,3l/3,50 Euro, Softdrinks: 0,2l/ 2,50 Euro

Von Manuela Blisse