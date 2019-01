Potsdam

„Starke Worte, schöne Orte“ ist das Motto des siebten Festival LIT:potsdam vom 14. bis 19. Mai 2019. An geschichtsträchtigen Orten Potsdams, am Wasser, in Parks und auf den Bühnen der Stadt, treten herausragende Autoren auf, um zu lesen, zu diskutieren und ihrem Publikum zu begegnen. Das kündigen die Veranstalter an und geben zugleich den Namen den nächsten „Writer in Residence“ bekannt: Es ist der Schriftsteller und kulturkritische Essayist Robert Menasse.

Buchpreis und heftige Kritik für „Die Hauptstadt“

Er lehrte sechs Jahre an der Universität São Paulo, seit seiner Rückkehr aus Brasilien 1988 lebt er als freier Literat in Wien. Menasses Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Zentrale Themen sind der europäische Gedanke und die Überwindung nationalstaatlichen Denkens. Sein jüngstes Buch „Die Hauptstadt“ ( Suhrkamp Verlag) wurde als großer europäischer Roman gefeiert und 2017 mit dem Deutschen Buchpreis geehrt. Allerdings musste er sich auch heftige Kritik gefallen lassen, weil er offenbar Zitate des verstorbenen Politikers Walter Hallstein erfunden hatte. Menasse tritt bei LIT:potsdam am 17. Mai im Park der Villa Jacobs und am 19. Mai im Hans-Otto-Theater auf.

Barbetta , Duve , Habeck und weitere Persönlichkeiten

Karin Graf, künstlerische Leiterin des Festivals, hat weitere illustre Gäste gewinnen können: María Cecilia Barbetta, Karen Duve, Robert Habeck, Nino Haratischwili, Alexa Henning von Lange, Eva Menasse, Christoph Ransmayr, Judith Schalansky und John von Düffel. Weitere Höhepunkte sind ein Büchermarkt unter freiem Himmel und ein Kinder- und Jugendprgramm.

Von MAZonline