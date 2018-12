In Potsdam leben tausende Kinder in Armut. Das Awo-Büro Kindermut will ihnen helfen – bitte helfen Sie mit!

Ihre Spende gegen Kinderarmut an: Awo Bezirksverband Potsdam Verwendungszweck: Sterntaler Deutsche Kreditbank Berlin BIC: BYLADEM1001 IBAN: DE71 1203 0000 0000 4821 09

Spenden für Sterntaler sammeln übrigens auch Lakritz-Kontor-Chef Dietmar Teickner an seinem Glögglich-Stand auf dem Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ und Patrick Berger mit seinem Buena Vida Coffee Club.

Das Büro Kindermut ist ein erster Ansprechpartner für Familien in Not und bietet verschiedene Hilfen und Projekte an – etwa kostenfreie Schwimmkurse und das kostenfreie Stadtteilfrühstück. nf