Potsdam

Russland 1994: Ein wutentbrannter Junge mit Pelzmütze, der eine Pistole schwingt; Obdachlose früh am Morgen mit Schnaps; Müllberge zwischen Wohnhäusern inmitten von Schneeresten; alte Menschen vor einem gewaltigen Wandgemälde aus der Stalin-Ära mit der Sowjetunion als fröhlichem Vielvölkerstaat. Über 30 Jahre ist der Potsdamer Fotograf Frank Gaudlitz (59) immer wieder nach Russland gereist. Die 1990er Jahre der Ära Boris Jelzins sind ihm als überaus bedrückend in Erinnerung.

„Zwischen den Zeiten – Russland 1988-2018“ ist der Titel eines Buchprojekts, das nun Impressionen vom russischen Alltag unter Michael Gorbatschow, Boris Jelzin und Wladimir Putin zusammenbringen soll. Finanziert werden soll es über eine Crowdfunding-Spendenaktion, die am Donnerstag startet.

Moskau, Gorkipark, 9. Mai 1989. Quelle: Frank Gaudlitz

Die ersten Fahrten führten den damaligen Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig in die Sowjetunion des Reformers Gorbatschow. Im Kofferraum hatten sie jedes Mal mehrere Fünfliterkanister mit Wodka „als Gastgeschenk und für die Selbstverpflegung“, es war die Zeit des Alkoholverbots. Doch das Land erlebte mit der Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umbau) auch unglaubliche Veränderungen. Bilder aus dieser Zeit sollen in dem Buch wie ein Prolog vorangestellt werden.

1991 bis 1994 dokumentierte Gaudlitz in Potsdam und Brandenburg den Abzug der Roten Armee. Über die Armee ist er 1992 wieder nach St. Petersburg gekommen, „weil ich eigentlich heimkehrendes Militär fotografieren wollte“. Das Projekt kam nicht zustande, „aber ich war zwei Wochen in S. Petersburg und erschrocken über diese katastrophale Veränderung in nur drei Jahren: Das ganze Land war apathisch, die Menschen depressiv.“

Frank Gaudlitz am Mittwoch in den Potsdamer Bahnhofspassagen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bettler, Betrunkene, von Hoffnungslosigkeit gezeichnete Gesichter: „Da war für mich der Bruch am offensichtlichsten, denn 1989/90 waren noch Hoffnung und Freude abzulesen. Von der Mentalität, der Lebensfreude, dem Homo Sowjeticus, der sich irgendwie immer wieder in diese Gegebenheiten eingefügt und sich arrangiert hat, war nichts mehr zu spüren.“

Immer wieder bereiste der Fotograf Russland, die Metropolen Moskau und St. Petersburg, aber auch das Hinterland mit Städten wie Tomsk und Omsk, Irkutsk am Baikalsee, wo er über eine Mauer in eine Ziegelei eindrang, Kemerovo, wo er mit Bergarbeitern in den Schacht einfuhr („Ich war mehrfach unter Tage und dachte, hier kommst du nie wieder hoch.“), Norilsk, die nördlichste Großstadt der Welt, in der meterhohe Schneemassen in wenigen Tagen der Hitzewelle eines kurzen, heißen Sommers weichen.

Moskau, Siegespark, 9. Mai 2017. Quelle: Frank Gaudlitz

2001 kam der Bruch: „Ich dachte, das hast du schon mal fotografiert; das ist nur noch eine Variation dessen, was es schon als Bild, als Foto gibt.“ Das sei das „arbeitstechnische Problem“ gewesen: „Das menschliche kam schon früher. Ich habe diese russische Schwermut kaum noch ausgehalten.“

Vor einigen Jahren kehrte Frank Gaudlitz dann aber doch nach Russland zurück. Wieder hatte sich das Land verändert mit einem rasant beschleunigten Alltag. Neben Kundgebungen, Messen, Modeschauen und Shoppingzentren dokumentiert der Fotograf einen neu erwachten Patriotismus: eines seiner Bilder zeigt junge Männer beim Selfie vor einem Denkmal im Moskauer Siegespark, der an den Sieg der Roten Armee über Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.

Das Buchprojekt und weitere Ausstellungen Die Crowdfunding-Kampagne für das neue Buch „Zwischen Zeiten – Russland 1988-2018“ wird heute im Internet auf www.visionbakery.com/gaudlitz-russland freigeschaltet. Das Buch soll in der zweiten Jahreshälfte produziert werden und Anfang Januar 2019 vorliegen. Im Museum Dieselkraftwerk Cottbus soll am 18. Januar 2019 eine Ausstellung zum Russland-Projekt eröffnet werden. Nach Angaben des Fotografen beabsichtigt das Goethe-Institut, diese Ausstellung später auch in Moskau und St. Petersburg zu präsentieren. In den Potsdamer Bahnhofspassagen wurde am Mittwoch eine Kulturland-Ausstellung „wir erben. Europa in Brandenburg – Brandenburg in Europa“ mit Fotografien von Frank Gaudlitz eröffnet, die bis zum 22. Mai zu sehen ist. Der Waschhaus-Kunstraum in der Schiffbauergasse widmet Frank Gaudlitz zum 60. Geburtstag vom 19. bis zum 21. Mai eine Ausstellung „60 Jahre – 60 Stunden – 60s style“ mit „ungesehenen Bildern“ und den Lieblingsmotiven des Fotografen. Das Potsdam-Museum bereitet für 2020 eine umfassende Werkschau mit Arbeiten von Frank Gaudlitz vor.

Von Volker Oelschläger