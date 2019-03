Potsdam/Berlin

Wegen kurzfristig erforderlicher Baumaßnahmen in Wannsee kann laut S-Bahn Berlin auf der Linie S7 von Mittwoch (27. März) bis Freitag (29. März) sowie am Montag (1. April) jeweils in der Zeit von zirka 9 Uhr bis zirka 15 Uhr zwischen Wannsee und Potsdam Hbf nur ein 20-Minuten-Takt angeboten werden.

So sollen die Züge fahren:

Erster betroffener Zug ab Wannsee um 08:53 Uhr nach Potsdam Hbf und weiter zu den Minuten 13, 33 und 53

Erster planmäßiger Zug im 10-Minuten-Takt ab Wannsee um 15:03 Uhr nach Potsdam Hbf.

Beim Umstieg zur S1 in Wannsee ist ein Bahnsteigwechsel erforderlich.

Erster betroffener Zug ab Potsdam Hbf. um 8:51 Uhr nach Ahrensfelde und weiter zu den Minuten 11, 31, 51

Erster planmäßiger Zug im 10-Minuten-Takt ab Potsdam Hbf um 14:51 Uhr nach Ahrensfelde.

Von RND/MAZonline