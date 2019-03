Amy Mußul ist von Bord des Traumschiffs gegangen und hat bei der Soko Leipzig angeheuert. Dort ist die Schauspielerin, die in Potsdam aufgewachsen, zur Schule und zur Uni gegangen ist, seit Anfang Februar zu sehen. Wie sie sich in der Sachsenmetropole eingelebt hat und was sie immer wieder nach Potsdam zieht, hat sie der MAZ verraten.