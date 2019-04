Potsdam

Fahrgäste, die am Wochenende zwischen Berlin und Potsdam unterwegs sind, müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die S7 fährt ab Freitagabend um 22 Uhr das gesamte Wochenende nicht zwischen Grunewald und Potsdam. Regulär wird der Verkehr erst wieder in der Nacht von Sonntag zu Montag um 1.30 Uhr aufgenommen.

Busse als Ersatzverkehr eingesetzt

In der Zwischenzeit werden Busse als Ersatzverkehr eingesetzt. Gäste mit Fahrrädern oder Kinderwagen können nur mitfahren, wenn genügend Platz im Bus ist. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Sicherungstechnik auf der Strecke.

Es ist nicht die erste Sperrung der Strecke in diesem Jahr. Bereits im Februar war der Verkehr an mehrmals unterbrochen worden. Der RE1 zwischen Charlottenburg – Wannsee – Potsdam Hauptbahnhof fährt auch am Wochenende weiter regulär.

Von Ansgar Nehls