Potsdam

Die SPD hat am Samstag im Gründerzentrum in Golm Uwe Adler als Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 19 – also für den Potsdamer Norden, für Werder (Havel) und Schwielowsee – gewählt. Der 44-jährige Kriminalpolizist konnte sich auf der Wahlkreiskonferenz gegen zwei Mitbewerber durchsetzen.

„Ich möchte die Menschen zurückgewinnen, die wir in der Vergangenheit auf dem politischem Weg verloren haben“, sagte Adler. „Ich bin dankbar für diese Chance und blicke mit Demut auf die kommende Aufgabe, das Vertrauen der Menschen in Werder, Schwielowsee und im Potsdamer Norden für die SPD und mich zu gewinnen. Das geht nur im Wir! Gemeinsam! Zusammen!“ Adler dankte zudem seinen Mitbewerbern, dass ihn an der Aufgabe haben wachsen lassen. „Kandidat bist du nie allein, es ist auch immer Teamwork“, so Adler, der verheiratet ist und zwei Töchter hat.

„Ich stehe für die sozialen Themen genauso wie für alles rund um das Thema Innere Sicherheit. Aus meiner täglichen Arbeit bei der Kripo kenne ich die Herausforderungen in diesem Feld“, so Adler weiter.

Am 22. November wählen die Potsdamer Delegierten ihren Kandidaten im Wahlkreis 21 – Nördliche Innenstadt, Babelsberg, Klein Glienicke, westliche und nördliche Vorstädte. Am 29. November folgt der Wahlkreis 22 – Drewitz, Kirchsteigfeld, Süd, Stern, südliche Innenstadt. nf

Von MAZonline