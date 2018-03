Sanssouci lockt 2018 mit großen Namen und Lesungen

„Leise Töne, markante Stimmen, spannende Geschichte(n)“ heißt ein neuer Programmteil der Schlössernacht, die am 17. und 18. August zum 20. Mal in Potsdam-Sanssouci ausgerichtet wird. An beiden Abenden sollen jeweils 20 000 Besucher durch den Park wandeln und extravagante kulturelle Aufführungen erleben.