Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) hat am Dienstagabend zugunsten des Wiederaufbaus der Garnisonkirche in Potsdam gesprochen und sie als „zentralen Erinnerungsort“ der deutschen Geschichte bezeichnet. Als Festredner des Neujahrsempfangs der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, der zugehörigen Stiftung, sowie der Nagelkreuzkapelle, spannte er den Bogen vom 30-jährigen Krieg über den Versailler Vertrag 1919 bis zu den aktuellen Brexit-Verhandlungen.

Wiederaufbau „negiert nicht die Geschichte des Ortes“

„Der Blick in die Geschichte dient nicht nur dazu einen nostalgischen Rückzugsraum zu begründen, sondern aktuelle Entwicklungen in größere historische Linien einzuordnen und besser zu verstehen“, sagte er. Mit dem Wiederaufbau der Garnisonkirche werde die Geschichte des Ortes nicht negiert.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble beim Neujahrsempfang der Stiftung Garnisonkirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Luxemburg : „Sieh’, dass Du Mensch bleibst“

Vor allem das Leid im Krieg und die Erinnerung daran durchzog seine Rede. An ihrem 100. Todestag zitierte der Konservative sogar die Kommunistin Rosa Luxemburg, die 1916 in einem Brief über den Krieg schrieb: „Siehe, dass du Mensch bleibst. Mensch sein ist die Hauptsache.“

Wenn auch die unzulänglichen Friedensverträge nach dem ersten Weltkrieg keine Versöhnung zwischen den Völkern ermöglicht hatten und „nach dem Krieg noch immer kein Frieden herrschte“, so sei es heute das Selbstverständnis, „dass Leid zumindest anerkannt wird.“ Mit Vergangenheit abschließen zu wollen sei illusorisch. „Sie lässt sich nicht begraben, oder – das zeigt die Garnisonkirche – planieren“, so Schäuble.

„Wir müssen deshalb auch mit den baulichen Resten der DDR sensibel sein.“

Mit Bezug auf die Sprengung der Kirchenruine 1968 sagte er, dass die Kirche zeige, „dass Erinnerungen der Menschen stärker sein können, als der politische Willen die Geschichte umzuschreiben. Sie lebte in den Köpfen derjenigen fort, die sich seit langem für ihren Wiederaufbau engagieren.“ Das Geschichtsverständnis einer pluralen Demokratie zeichne sich dadurch aus, die Vielfalt sich widerstreitender Erinnerungen auszuhalten.

„Wir müssen deshalb auch mit den baulichen Resten der DDR sensibel sein. Sie sind wie die deutsche Teilung ein Teil unserer Geschichte“, mahnte Schäuble. Für die Gestaltung der Kirche forderte er, dass die Brüche ihrer Geschichte „architektonisch sichtbar“ sein müssten.

Rund 200 Gäste waren anwesend. Quelle: Bernd Gartenschläger

200 Gäste der Fördergesellschaft im Großen Saal der IHK

Rund 200 Gäste und Stifter besuchten den Empfang im Saal der Industrie- und Handelskammer direkt gegenüber der Baustelle des Kirchturms. Unter den Spendern und Stiftern zeigten auch Vertreter des Bundespräsidialamts und der Evangelischen Kirche Deutschlands ( EKD) ihre Unterstützung des Projekts. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) nahm ebenfalls teil. Die Potsdamer Bigband Jazzy Insular sorgte für den musikalischen Rahmen.

Schäuble hatte schon 2009 einen symbolischen Ziegelstein gespendet

Wolfgang Huber, der Vorsitzende des Kuratoriums der Aufbaustiftung und frühere EKD-Ratsvorsitzende, dankte Schäuble „für die Orientierung, die sie uns in ihrem Amt geben, und für die Unterstützung unseres Vorhabens, das in der Bereitschaft hier heute zu sprechen, zum Ausdruck kommt.“ Die Unterstützung des Bauprojekts durch Schäuble ist nichts Neues. Der heute 76-jährige hatte schon 2009 als Bundesfinanzminister einen symbolischen Ziegelstein für den Wiederaufbau gespendet.

Pfarrerin kündigt Rundfunkgottesdienst zum Jahrestag des Kriegsbeginns an

Cornelia Radeke-Engst, die Pfarrerin der temporären Nagelkreuzkapelle am Standort der Garnisonkirche, kündigte an, dass ihre Gemeinde am 1. September, dem 80. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands auf Polen, in einem Rundfunkgottesdienst, der live vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) übertragen werden soll, „an die Schuld und Verstrickung, die auch von diesem Ort ausgeht“, erinnern wolle.

Gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden der Stadt werde man außerdem am 27. Januar in den jüdischen Gemeinderäumen in der Seelenbinderstraße des Holocausts gedenken und bereits am Tag zuvor einen Gottesdienst gestalten.

Protest der Profilgemeinde „Die Nächsten" gegen Garnisonkirche vor der IHK, wo der Neujahrsempfang der Stiftung und Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Kirche stattfand. Quelle: Peter Degener

Stiller Protest vor der Tür der IHK

Stiller Protest gegen den Wiederaufbau der Kirche wurde vor dem Eingang geübt. Dort zeigten Mitglieder der Profilgemeinde „Die Nächsten“, die sich gegen Konzept und Rekonstruktion ausspricht, ein Transparent mit der Aufschrift „Frieden frisch gedeihen lassen. Wir wollen keinen Turm.“

Den Vorsitzenden der Fördergesellschaft, Matthias Dombert, ließ dies ungerührt. „Wir werden diesen Weg fortsetzen, daran werden Einwände, Bedenken, ja, Proteste, nichts ändern. Wir negieren die Vergangenheit nicht, wir halten sie wach“, so Dombert. Die inhaltliche Arbeit in der Kapelle sei „beste Voraussetzung für die noch vor uns liegende Spendensammlung“, sagte Dombert.

Bislang fehlen noch rund neun Millionen Euro, um den Turm samt Glockenspiel und barockem Zierrat vollständig wiederaufzubauen. Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, verzögert sich die Fertigstellung des Turms mindestens bis zum Sommer 2021.

„Ruf aus Potsdam“ und zwei Gegenrufe Vor 15 Jahren, am 15. Januar 2004, erging der sogenannte „Ruf aus Potsdam“, mit dem die Spendensammlung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche begann. Die Fördergesellschaft des Kirchenbaus orientierte sich dabei am „Ruf aus Dresden“ von 1990, mit dem international erfolgreich für den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Frauenkirche geworben worden war. Gleich von zwei Seiten, die dem Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche kritisch gegenüberstehen, gab es nun „Gegenrufe“. Der pazifistische Verein Martin-Niemöller-Stiftung aus Wiesbaden nennt die Zeit seit 2004 „15 verlorene Jahre“, weil der Spendenaufruf verhallt sei. Der Ruf sei stattdessen der „Beginn eines theologischen, politischen und architektonischen Streites um den Sinn eines Neubaus“ gewesen. Die Profilgemeinde „Die Nächsten“ übte ebenfalls Kritik und erinnerte in ihrem Gegenruf an das damals angepeilte, aber verfehlte Ziel, den Aufbau der Kirche bis 2012 abgeschlossen zu haben. Die finanzielle Unterstützung aus anderen Ländern „blieb geradezu demonstrativ aus“, schreibt die Gemeinde.

Von Peter Degener