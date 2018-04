Schicksalsfragen am Hans-Otto-Theater

Potsdam. Antike Stoffe setzen die Schauspielschulen häufig an das Ende der Ausbildung. „Du hast diese Tiefe der Szenen, diese Wucht der Sprache und diese unglaubliche Kraft der Gedanken, ja eine Gedankenschärfe“, sagt René Schwittay. Da könne man nicht einfach drüber hinweg spielen. „Man ist relativ nackt und dem musst du dich erst einmal stellen“, ergänzt er.

Schwittay ist selbstbewusst genug, leidenschaftlich genug, um sich dieser Herausforderung als Schauspieler zu stellen, wenn er am Samstag zur Premiere des neuen Stücks „Europa“ am Hans-Otto-Theater in der Potsdamer Schiffbauergasse auf die Bühne als Ödipus tritt und verkörpert, was über Jahrhunderte immer wieder neu erzählt wurde und doch nie an Aktualität eingebüßte.

Schauspieler René Schwittay wird mit dem Intendantenwechsel im Sommer weiterhin am Hans-Otto-Theater in Potsdam bleiben. Quelle: Christin Iffert

In „Europa“ greift das Autorenkollektiv Soeren Voima mehrere Motive aus Stücken von Euripides und Sophokles auf. Als handelnde Figuren treten Ödipus, seine beiden sich bekriegenden Söhne Eteokles und Polyneikes, Antigone und die Tochter Ismene auf. „Alles in einer Art Utopia“, sagt der Schauspieler. Theben ist dieses Utopia. Doch auf dem Ort liegt ein Schleier aus Erschlaffung und Schlaflosigkeit. Die Menschen überkommt eine Leere. Die Ursache der Depression ist nach dem Orakel Delphi der ungesühnte Mord am König Laios.

Vatermord, Inzest und der Verlust der Augen

Ödipus erhebt sich zum Aufklärer der Tat über alle anderen. Selbstüberhebung nennt es Schwittay. „Im Grunde richtet er sich dadurch selbst, weil er für das, was um ihn herum passiert, mehr oder weniger blind ist“, sagt der Potsdamer, der Freitag seinen 40. Geburtstag feiert.

Alles um Ödipus stürzt in sich zusammen, denn die verstörende Botschaft: Er selbst ist der Mörder seines Vaters und wurde mit dessen Frau, also seiner eigenen Mutter, verheiratet. Vatermord, Inzest: Er weist das von sich, muss aber einsehen, dass ihn selbst die Schuld trifft. Er sticht sich die Augen aus. Die Söhne sperren ihren hilflosen Vater in den Keller. Zwischen ihnen entspinnt sich ein Bruderkrieg.

Das Stück Europa wird ab Samstag im Hans-Otto-Theater aufgeführt. Quelle: HL BOEHME

Übermut, Selbstbesessenheit und Verblendung bringen die Tragödien in die Gesellschaft. Die Klammer schafft Europa als Ursünde. Denn Göttervater Zeus verliebte sich in die Tochter des Königs Agenor, verwandelte sich in einen Stier und entführte Europa auf seinem Rücken. Mit dem Raub durch Zeus habe im Grunde das Unheil begonnen, sagt der Schauspieler. Die Suche nach Europa wurde nach Orakel-Anweisung aufgegeben, stattdessen Theben gegründet.

„Dass irgendwann das Ende kommt, ist Schicksal“

Das neue Stück am Hans-Otto-Theater greift in der Zusammenschau der Tragödien Schicksalsfragen auf. Glauben Sie an Schicksal, Herr Schwittay? „Wenn ich daran zu 100 Prozent glauben würde, dann wäre mir jeder Handlungsimpuls genommen. Dass irgendwann das Ende kommt, ist Schicksal. Bis dahin können wir viel verändern“, sagt er.

Das Stück treffe in das Herz unserer heutigen Gesellschaft, erklärt Schwittay. Sie sei in einem Tunnel „und die großen Visionen sind ein Stück weit abhanden gekommen. Jeder macht sein eigenes Ding. Es ist eine gewisse Müdigkeit eingetreten, etwas gemeinsam zu bewirken.“

Europäische Identität als Lebensnormalität

Europa, das bedeutet für Schwittay Offenheit und Toleranz, das Grenzenlose. Eine europäische Identität sei für den gebürtigen Rheinländer, der Anfang 2000 in Potsdam an der HFF zum Schauspieler ausgebildet wurde und seit 2009 fest im Ensemble des Hans-Otto-Theaters ist, immer Lebensnormalität gewesen. Gemeinsam könne man sich Problemen stellen und etwas bewirken. Dieser Gedanke gehe derzeit verloren, werde gar ins Gegenteil verkehrt.

Das Aufgreifen des antiken Stoffes sei eine Chance, Türen für die Zuschauer zu öffnen. Mit Regisseur und HOT-Intendant Tobias Wellemeyer möchte mit dem Stück Anstöße geben und Räume öffnen. Es bleibt den Zuschauern ein Stück weit überlassen, sie auszufüllen.

Die Figuren müssen verteidigt werden

Wenn René Schwittay über seine Rolle als König Ödipus spricht, greift er manchmal mit den Händen nach seinen Worten. Dann hält er sie fest, indem er sie zu leichten Fäusten ballt. Hin und wieder wirft er Verse ein. „Ich lag schon wach und weinte viel und viele Wege hin und her ging mein besorgter Geist. Umsonst beinahe, denn nach gründlicher Erwägung fand er einen Pfad zur Rettung“, sagt er pointiert. Begeistert. Greifbar.

Ödipus, erklärt Schwittay, habe eigentlich den Jackpot geknackt – er löst ein Superrätsel, wird zum König. Aber er sei eben nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Mehr ein Tyrann und Diktator, dessen eigene Existenz brüchig sei. Tragische Figuren reizen den Schauspieler, weil er in die Extreme gehen kann und Abgründe und Verborgenes auslotet. „Aber egal, welche Figur ich spiele, ich verteidige sie. Wenn ich sie verrate, indem ich mich moralisch drüber stelle, nehme ich den Zuschauern etwas vorweg“, sagt René Schwittay.

Von Christin Iffert