Innenstadt

Eine Schlägerei ereignete sich am Freitag gegen 20.20 Uhr an einem Döner-Imbiss am Platz der Einheit. Der 23-jährige Täter mit dem 32-Jährigen Imbissmitarbeiter in Streit um die Bezahlung eines Döners geraten. Der Täter warf Flaschen auf den Boden und als der Imbissmitarbeiter ihn davon abhalten wollte, schlug der Beschuldigte dem Geschädigten in das Gesicht. Der Täter hatte einen Alkoholwert von 1,8 Promille. Er wurde durch die Beamten der Polizei Potsdam in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurden betäubungsmittelähnliche Substanzen und ein Springmesser aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

Von LR Potsdam