Innenstadt

Am Dienstagabend gerieten in einer Gruppe im Lustgarten Männer in Streit. Einer der beiden, ein 19-Jähriger, wurde von zwei Personen geschlagen. Aufgrund dessen verließ der 19-Jährige den Ort, wurde jedoch bis zum Bereich des Hauptbahnhofes von einem der Tatverdächtigen verfolgt, wo ihn dieser erneut schlug. Der Täter verließ anschließend den Ort und konnte nicht mehr festgestellt werden. Der junge Mann wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und bittet Zeugen, sich unter 0331/5 50 80 zu melden.

Von MAZonline