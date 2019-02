Südliche Innenstadt

Eine gewalttätige Auseinandersetzung ereignete sich am Sonnabend gegen 3 Uhr vor einem Imbiss am Potsdamer Hauptbahnhof. Ein 24-jähriger Kameruner verletzte nach Polizeiangaben einen 23-jährigen Deutsch-Türken mit einer präparierten Rasierklinge am Kopf.

Der Täter wehrte sich gegen die Festnahme durch herbeigeeilte Polizisten, biss einen Beamten in Arm und Finger. Der 23-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Erst vor einer Woche ist es im Umfeld des Potsdamer Hauptbahnhofs zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, als sich am Ausgang Lange Brücke sieben Männer eine Schlägerei lieferten und auch einen Polizisten attackierten.

Von LR Potsdam