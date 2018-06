Potsdam

Dass Neu Fahrland zum zweiten Mal nach Potsdam kam, war für Carmen Klockow kein besonderer Anlass zum Feiern: „Der Tag der Eingemeindung war für uns nicht so wie der Tag der Grenzöffnung. Wir haben nicht darauf angestoßen.“ Anfang der 1970er Jahre ist die gebürtige Berlinerin zum Studium nach Hannover gegangen, 1996 kehrte die Medizinerin mit ihrer Familie zunächst mit einer Ferienwohnung in die Region zurück. „Seit August 2002 sind wir richtige Neu-Fahrländer.“

Im Januar 2002 hatten fast 70 Prozent der Neu-Fahrländer für die Eingemeindung nach Potsdam votiert. Auch Klockow hätte damals so gestimmt: „Heute denke ich anders darüber.“

Neu Fahrland war schon einmal von 1939 bis 1952 Ortsteil Potsdams. Mit den Eingemeindungen im ländlichen Norden vom 26. Oktober 2003 wuchs das Stadtgebiet um 60 Prozent, die Einwohnerzahl um zwölf Prozent. Klockow war zu der Zeit bereits politisiert: „Ich war vorher nie politisch aktiv. In Hannover war das nicht notwendig, da lief alles gut.“ In Neu Fahrland hingegen hätten sie „doch viele Dinge berührt und gestört“.

Ortsvorsteherin Carmen Klockow. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie ging in Ortsbeiratssitzungen, trat in die CDU ein, wurde 2008 in den Ortsbeirat gewählt. Seit 2011 ist sie die Ortsvorsteherin: „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ In der CDU brachte es die Neu-Potsdamerin bis zur Vize-Chefin des Kreisverbandes. Einen Tag nach der Bundestagswahl 2013 verließ sie die Partei, fand beim Bürgerbündnis eine neue politische Heimat.

Mit der Eingemeindung kam eine Teuerungswelle, denn der Ortsteil übernahm sukzessive die für Potsdam geltenden Satzungen mit teils deutlich höheren Tarifen wie bei der Hundesteuer. Für die ersten fünf Jahre wurden dem Ortsteil jährlich 350 000 Euro für Investitionen zugesichert.

Das im Oktober 2010 eröffnete neue Bürgerhaus kostete allein fast 1,1 Millionen Euro. 13 000 Euro sollte der Ortsteil dafür anschließend Miete zahlen, obwohl die Stadt „nur 9200 Euro für das gemeindliche Leben zur Verfügung stellte“, so Klockow. Mittlerweile gebe es eine Extra-Förderung aus dem Budget für Bürger- und Begegnungshäuser.

Offen sei der Ausbau einer Reihe von Straßen, die in einer Anlage des Eingliederungsvertrages aufgelistet und demnach „innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert werden“ sollten. An den versprochenen „Neubau einer Verkaufseinrichtung“ glaube in Neu Fahrland niemand mehr.

Mit großer Sorge beobachtet der Ortsteil die Wachstumspläne im Norden: Denn der Verkehr nach Krampnitz, Fahrland und Groß Glienicke führt über die Persiusbrücke, ein Nadelöhr, das mit dem geplanten Tramgleis auf der Fahrbahn noch enger wird: „Es fehlt ein Verkehrskonzept“, sagt Klockow.

Vor allem aber fehle es den Neu-Fahrländern an Einflussmöglichkeiten. In der Stadtpolitik zählten Mehrheiten, so die Ortsvorsteherin. Für die Eingemeindeten sähe es deshalb nicht gut aus: „Potsdam hat fast 180 000 Einwohner; Neu Fahrland noch nicht einmal 1600.“

Von Volker Oelschläger