Potsdam

Die 15. Auflage des Potsdamer Schlösserlaufs der ProPotsdam führt erneut an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie dem Neuen Palais und dem Brandenburger Tor vorbei. Mehr als 4000 Läufer stehen am Sonntag um 9 Uhr am Start und gehen auf die Halbmarathon- oder Zehn-Kilometer-Strecke. Nachmeldungen sind auch vor Ort noch möglich, sodass die momentane Läuferzahl von 4150 gemeldeten Teilnehmern wohl noch übertroffen wird.

Wegen des Laufes müssen vor allem Autofahrer ab etwa 8.30 Uhr allerdings mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Unter anderem ist die Zeppelinstraße gesperrt. Auch die Forststraße, die Innenstadt, und die Pappelallee in höhe der Russischen Kolonie werden während des Vormittags temporär gesperrt. Unmittelbar, nachdem alle Läufer die Straßen passiert haben, werden sie wieder für den Verkehr wieder freigegeben, heißt es vom Veranstalter.

Auch Trams und Busse von Einschränkungen betroffen

Nicht nur Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Auch Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln sollten sich vor Fahrtantritt über Verspätungen und Unterbrechungen auf den Linien informieren. So teilten die Potsdamer Verkehrsbetriebe mit, dass die Tramlinien 91, 92, 93, 94 und 96 sowie die Buslinien X15, 603, 605, 606, 692 und 695 wegen der Läufer für bis zu 40 Minuten unterbrochen werden könnten. Buslinien werden teils großflächig umgeleitet. Dazu gehören etwa die Linien X15 und 692, die über die Breite Straße fahren werden.

Von MAZ Online/sag