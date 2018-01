Schnappschuss von Autodieb in Potsdam

Potsdam. Am 28. Oktober des vergangenen Jahres verschwand ein BMW X1 in der Erich-Mendelsohn-Allee in Bornstedt. Keine Spur von dem Wagen – bis einen Monat später die Post bei dem Eigentümer des Wagens zugestellt wurde.

Ein Kuvert enthielt das Foto einer fest installierten Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Potsdam. Der Halter staunte nicht schlecht, denn es war nicht er, der dort auf dem Foto zu sehen war, sondern ein ihm unbekannter Mann – der mutmaßliche Autodieb, wie die Polizei annimmt.

Wer kennt diesen Mann?. Quelle: Polizei

Zu schnell in der 30er Zone

Die Polizei geht davon aus, dass das Foto den Autodieb zeigt, weil das Bild aus der Tatnacht stammt. Es wurde nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt aufgenommen.

Der mutmaßliche Autodieb war von Bornstedt aus, durch die Jägervorstadt in Richtung Nuthestraße unterwegs, als es in der Hans-Thoma-Straße/ Ecke Leiblstraße blitzte. Vermutlich hatte der Fahrer übersehen, dass an dieser Stelle 30 km/h gelten. Mit 55 km/h war er jedenfalls eindeutig zu schnell und wurde dementsprechend von der dort installierte Anlage fotografiert.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei fragt, wer kann Angaben zur Identität oder Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen. Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer: 0331 5508 0. Jede andere Dienststelle der Polizei nimmt Ihre Hinweise ebenfalls entgegen.

Von MAZonline