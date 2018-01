Potsdam. Für ihr unermüdliches Engagement in katholischen Einrichtungen in Potsdam hat Bettina Maes (51) das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Landeskulturministerin Martina Münch (SPD) überreichte es ihr am Freitag im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Beisein von Familie, Freunden und Wegbegleitern. „Sie setzen sich seit Jahrzehnten in vielfacher Form für unsere Gesellschaft ein“, würdigte Münch in ihrer Laudatio. Besonders hervorgehoben hat die Ministerin das Engagement vom Bettina Maes für die Wiedereinrichtung der Marienschule in Potsdam.

Diese war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet und durch die Nationalsozialisten 1939 aufgelöst worden. Während der DDR-Zeit gab es kein Bestreben, die Schule wiederzueröffnen. In ihren historischen Gemäuern in der Jägerstraße ist heute die Städtische Musikschule untergebracht.

„Erst durch starkes bürgerschaftliches Engagement im Verbund mit dem Erzbistum Berlin konnte diese außergewöhnliche Bildungsstätte wiederentstehen“, sagt Münch. „Dazu haben Sie, Frau Maes, einen großen Beitrag geleistet: Seit 2001 sind Sie im Förderverein für die Wiedereinrichtung der Katholischen Marienschule engagiert.“ Bettina Maes war zunächst nur Vereinsmitglied, sehr bald allerdings im Vorstand und später dessen Vorsitzende. Sie habe unermüdlich für die Schule geworben, so Münch weiter, Unterstützer gefunden und Geld gesammelt.

Im Rückblick auf diese Zeit sagt Bettina Maes: „Es lief nie wirklich strukturell, logistisch sortiert und organisiert ab. Eine befreundete Familie formulierte mal treffend, dass es eine Schulgründung am Küchentisch war“, erinnert sich Maes. Auch ihre anderen Aktivitäten seien im übertragenen Sinne am Küchentisch besprochen und geplant worden. „Und das bedeutet: Jeder kann es machen. Man braucht keine besondere Infrastruktur. Jeder kann an jeder Stelle seines Lebens überall etwas tun.“

Im Jahr 2008 war es dann soweit. Erzbischof Kardinal Georg Sterzinsky eröffnete mit einem Gottesdienst die Marienschule als Grundschule und Gymnasium – das Erzbistum Berlin wurde Träger der Schule. Bettina Maes war die ersten zwei Jahre als Gründungsschulleiterin für das Gymnasium tätig.

Außerdem unterstützt sie den Förderverein des Kindertagesstätte und die Kirchengemeinde St. Antonius in Babelsberg. Sie fuhr mehrmals mit Menschen mit Behinderung, Kindern und Senioren auf Pilgerfahrt und betreute zum Teil schwerstbehinderte Jugendliche in Feriencamps im Ausland. In Berlin stellte sie den „Wohlfühltag für Obdachlose“ gemeinsam mit anderen auf die Beine – initiiert vom Malteser Hilfsdienst.

Ihr Mann, Henric Maes, ist Diözesengeschäftsführer der Malteser in Berlin und freut sich über das Engagement seiner Frau. Er und die drei Kinder mussten besonders in der Zeit vor der Marienschulgründung so manches Mal auf die Frau und Mutter verzichten. „Aber wir wussten ja, dass es einem guten Zweck diente. Deswegen war es für uns nicht so schlimm. Wir sind stolz auf sie“, sagt er.

Bettina Maes ist Lehrerin für Französisch und Englisch an einer Schule in Berlin und mit ihren 51 Jahren eine junge Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. „Die Auszeichnung bedeutet für mich eine Strahlkraft nach außen, vor allem für junge Menschen, dass es wichtig ist, etwas zu tun“, sagt Maes. „Und dass auch unser Staat darauf baut und das dann auch anerkennt. Ich sage meinen Schülern immer: Leute steht auf und engagiert euch. Das ist wichtig.“

Von Annika Jensen